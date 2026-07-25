Asesinan a dragoneante del Inpec frente a su casa en Cali: su esposa resultó herida

Un nuevo hecho de violencia sacudió al oriente de Cali luego de que fuera asesinado un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en un ataque armado ocurrido en el barrio Nueva Floresta. La víctima fue identificada como Alexander Mejía Cuéllar, funcionario adscrito a la cárcel de Villahermosa y con cerca de 30 años de trayectoria en la institución.

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De acuerdo con reportes de Blu Radio y El País de Cali, el atentado se registró en las afueras de su vivienda, ubicada en inmediaciones de la carrera 26 con calle 49. Testigos señalaron que hombres armados llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el funcionario penitenciario, causándole heridas que le provocaron la muerte en el sitio. En el mismo hecho resultó herida su esposa, identificada por las autoridades como Helen Brigitte Perea Trujillo, quien fue trasladada a un centro asistencial donde recibe atención médica especializada. Según la información conocida hasta el momento, la mujer permanece bajo observación mientras se evalúa su estado de salud.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Carlos Latorre, confirmó que la víctima era un dragoneante activo del Inpec y que las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. Tras el ataque, unidades de la Sijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del lugar, además de la recolección de elementos probatorios, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos que puedan aportar información sobre los autores del homicidio.



Lamentamos profundamente el fallecimiento del Dragoneante Alexander Mejía Cuéllar, quien laboraba en la cárcel de Cali. Honramos su trayectoria de servicio y dedicación a la Institución.

Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, compañeros y seres queridos. pic.twitter.com/ogyP9Fl1vj — INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) July 25, 2026

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"Unidades de la Sijín y del CTI de la Fiscalía General de la Nación adelantan la recolección de elementos materiales probatorios, análisis de medios técnicos y labores de vecindario con el fin de esclarecer los hechos y lograr la identificación y captura de los responsables", informó el coronel Carlos Latorre, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, a El País. Se conoció que, horas antes del atentado, Mejía Cuéllar había recibido un reconocimiento por su trayectoria y años de servicio dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Este hecho ahora forma parte de las indagaciones que adelantan las autoridades judiciales.

Aunque aún no existe una hipótesis oficial sobre los móviles del crimen, los organismos de investigación analizan diferentes escenarios. Entre ellos, se busca establecer si el homicidio pudo tener alguna relación con sus funciones dentro del sistema penitenciario o si obedeció a circunstancias distintas. Por ahora, las autoridades insisten en que todas las líneas investigativas permanecen abiertas.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL