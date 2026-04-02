Ni Santiago ni Pedro: estos son los apóstoles con más tocayos en Colombia, según la Registraduría

En un país donde la tradición religiosa ha marcado durante décadas las decisiones familiares, los nombres de origen bíblico siguen teniendo un peso significativo. Un reciente consolidado de la Registraduría revela cuáles son los apóstoles con mayor número de tocayos en Colombia, es decir, aquellos cuyos nombres han sido más utilizados por los ciudadanos a lo largo del tiempo.



Top de los apóstoles con más tocayos en Colombia, según la Registraduría

1. Mateo – 53.999 tocayos

Encabeza el listado como el nombre más popular entre los apóstoles. Su significado, “don de Dios” o “regalo de Dios”, y su sonoridad moderna han contribuido a que se mantenga como una de las opciones favoritas para los padres colombianos.



2. Andrés – 41.592 tocayos

Un nombre clásico que ha logrado sostener su popularidad. De origen griego, derivado de Andréas, que significa “hombre valiente” o “viril”. Se asocia tradicionalmente con la fortaleza, el coraje y la determinación.



3. Felipe – 21.774 tocayos

Aunque ha perdido algo de fuerza frente a nombres más contemporáneos, sigue siendo una elección frecuente en varias generaciones. Tradicionalmente se asocia con la nobleza, la lealtad y el espíritu libre.



4. Tomás – 20.498 tocayos

Su sencillez y fácil pronunciación lo mantienen vigente. Es uno de los nombres tradicionales que no pasa de moda. Además, se asocia con cualidades como la reflexión, la honestidad y el pensamiento crítico.



5. Juan – 13.898 tocayos

Aunque suele aparecer en nombres compuestos, su versión individual continúa teniendo una presencia importante en el país. Significa “Dios es misericordioso” o “Dios ha sido bondadoso”. Tradicionalmente se asocia con la compasión, la fe y la sensibilidad espiritual.



Otros apóstoles con menor número de tocayos

Bartolomé – 422 tocayos

Es un nombre de origen arameo que significa “hijo de Tolmai” o “hijo del que tiene muchos surcos”, una expresión asociada con la fertilidad de la tierra. Con el tiempo, también se ha interpretado como un nombre vinculado a la abundancia, la perseverancia y el trabajo constante.



Simón Pedro – 240 tocayos

Aunque “Pedro” es ampliamente usado, la forma completa tiene baja presencia en los registros. El nombre representa solidez, convicción y fe; Jesús denominó a Simón Pedro como la “roca” sobre la que edificaría su iglesia.



Judas Tadeo – 8 tocayos

Su escaso uso podría estar influenciado por la carga simbólica del nombre Judas, a pesar de la devoción a San Judas Tadeo.



Santiago el Mayor – 3 tocayos - Santiago el Menor – 1 tocayo

Ambos casos evidencian que, aunque “Santiago” es popular, no se utiliza con sus distinciones bíblicas completas.



Simón el Zelote y Judas Iscariote – 0 tocayos

Son nombres prácticamente inexistentes en los registros, claramente evitados por razones históricas y culturales.

¿Sabes cuáles apóstoles tienen más tocayos en Colombia?



No te imaginas quién está en el primer lugar. #SemanaSanta pic.twitter.com/LUD8biKuXr — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) April 2, 2026

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¿Cuál es el significado de los nombres en la Biblia?

En la Biblia, los nombres no son solo una forma de identificación, sino que tienen un significado profundo ligado a la identidad, la misión o el destino de una persona. En muchos casos, el nombre refleja una cualidad, una promesa divina o una circunstancia particular en el momento del nacimiento.

Por ejemplo, nombres como Mateo (don de Dios) o Juan (Dios es misericordioso) expresan directamente una relación con lo divino. Otros, como Andrés, hacen referencia a cualidades humanas como la valentía.



Además, en la tradición bíblica, cambiar el nombre de una persona tenía un significado especial, ya que simbolizaba una transformación o un propósito nuevo.



En este contexto, los nombres bíblicos pueden reflejar fe, carácter, historia familiar o incluso una misión espiritual. Por eso, muchos de estos nombres han perdurado a lo largo del tiempo y siguen siendo elegidos, no solo por tradición, sino por el significado simbólico que representan.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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