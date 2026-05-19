¿Quiénes son los capturados por la desaparición de Yulixa Toloza? Esta es su relación con el caso

A casi una semana de la desaparición de Yulixa Toloza, las autoridades han estado avanzando en la investigación. La Policía Nacional notificó de la captura de dos individuos oriundos de Venezuela que fueron vinculados al caso de la mujer de 52 años. Los sujetos fueron detenidos con orden judicial en mano por uniformados en Cúcuta, Norte de Santander.

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Los dos hombres habían sido detenidos por las autoridades este fin de semana y duraron 36 horas bajo su poder. Sin embargo, fueron dejados en libertad, pero vinculados al proceso. Este martes, se emitieron cinco órdenes de captura contra ellos y otras tres personas que estarían relacionadas con el caso de la desaparición.

Según información conocida por Noticias Caracol, las dos personas revelaron durante indagatoria ante miembros de la Sijín que residían en Venezuela y llegaron exclusivamente a Colombia para recoger el automóvil donde fue subida Toloza en la noche del miércoles 13 de mayo. Dos hombres cargaron con ella desde el establecimiento Beauty Láser L. M., en el sur de Bogotá, para abordarla en el auto de placas UCQ340.



Los dos capturados son Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, de nacionalidad venezolana. Este último sería familiar de María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético que operaba sin autorización para prestar servicios como los que prometía en redes sociales.



El hallazgo del automóvil en Cúcuta ocurrió durante el fin de semana del 16 y 17 de mayo, en un sector residencial donde presuntamente fue abandonado. Justamente allí llegaron los dos sujetos para reclamar el vehículo objeto de incautación, que presentaba manchas verdes en su exterior. Según la Fiscalía, los hombres vivían en Venezuela y pasaron la frontera con Colombia con el único propósito de recoger el carro. El ente judicial habría conocido que esta acción se habría dado por órdenes de María Fernanda Delgado.



En las próximas horas serán presentados ante un juez. La Fiscalía General de la Nación busca imputarles los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El ente judicial avaló también tres capturas de otras personas que estarían vinculadas al caso.

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María Paula Rodríguez Rozo

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