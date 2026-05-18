El País: medio siglo de periodismo, defensa de la democracia y una mirada a la política en Colombia

En medio de la desinformación, la polarización y los ataques constantes al periodismo, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, conversó Jan Martínez Ahrens, director del diario El País de España y una de las voces más influyentes del periodismo mundial. En la entrevista, el director habló sobre los 50 años del medio, la defensa de la democracia, los peligros de la radicalización política y su visión frente al futuro de Colombia ante el ambiente preelectoral que vive el país.



Medio siglo de legado y el reencuentro con el lector

Para Jan Martínez, celebrar 50 años no ha sido solo un ejercicio de nostalgia, sino una oportunidad de reconexión directa con su audiencia. Martínez destacó que este aniversario se ha vivido con alegría y apertura: "Se ha vivido con alegría decir, son 50 años, pues hemos celebrado nuestro aniversario, además lo hemos hecho acercándonos a los a los lectores, hemos hecho un festival de puertas abiertas donde hemos mostrado pues sesiones de editoriales, sesiones de primera página, hemos contado nuestras historias, cartas al director. Mil cosas... y eso pues nos ha dado una satisfacción. O sea, ver cara a cara al lector te complace mucho como periodista porque al final hay mucho trabajo, muchas pantallas en nuestro trabajo".

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Este aniversario pone de relieve un legado que Martínez vincula estrechamente a dos pilares fundamentales: la defensa de los valores democráticos y el ejercicio de un periodismo de calidad que no teme reconocer sus propios errores para fortalecer su credibilidad ante el público.



La democracia como ADN y sistema de convivencia

Uno de los puntos más enfáticos de la entrevista fue la definición de la línea editorial de El País como una creencia firme en la democracia como el único sistema que garantiza la pluralidad. Martínez recordó eventos históricos, como el intento de golpe de Estado en España en 1981, para ilustrar el compromiso del diario.

Al respecto, Martínez afirmó que "donde está ese punto común, que tienen todas las redacciones, la creencia en que la democracia es un sistema de convivencia y que permite el progreso de las sociedades y permite también la pluralidad, que es otro elemento fundamental, y nosotros a lo largo de nuestra historia la hemos defendido y en momentos muy complicados. En el 81, el 23 de febrero de 1981, hubo en España un golpe de Estado con tanques en la calle y el único periódico que salió a la calle esa noche, en que los militares habían prácticamente tomado el poder fue El País. El País defendiendo la democracia. El País defendiendo la Constitución".



Para el director, la democracia no es un concepto estático, sino una práctica que requiere convicción, diálogo y consenso, valores que considera esenciales para mantener una vida social sana en cualquier nación.



El peligro de la radicalización en la política

Martínez advirtió sobre la fragmentación de las audiencias y cómo ciertos poderes políticos utilizan la desinformación para intoxicar el ambiente público. Denunció la táctica de la "tinta de calamar", donde se intenta encubrir mentiras con verdades a medias para confundir a la ciudadanía. En este contexto, la radicalización política se presenta como una de las mayores amenazas para la estabilidad democrática actual. Según Martínez, "hay una amenaza de radicalidad, que es grave. Yo creo que las elecciones deben ser una época de reflexión -evidentemente son emocionales- pero no debe primar la radicalidad ni los extremos. Hay un riesgo de extrema derecha, que es algo que se ha repetido en otros países y que a nosotros nos parece una línea roja por lo que significa de fractura de la convivencia democrática, pero sobre todo de simiente del odio. Lo hemos visto en otros en otros países. Con eso no se construye".



La visión de Jan Martínez sobre Colombia ante el panorama electoral

Al analizar la situación de Colombia, Jan Martínez reconoció que el país vive la política con una intensidad excepcional, marcada por un entorno preelectoral donde los factores históricos de violencia y desigualdad siguen pesando en el ánimo del votante. A pesar de los desafíos, como la presencia del narcotráfico y la persistencia de grupos armados, Martínez resaltó la resiliencia democrática del país en comparación con otros vecinos de la región.



Sobre el futuro inmediato de Colombia, Martínez expresó que el país "siempre ha dado elecciones a Latinoamérica de democracia. Es una democracia de enorme firmeza, donde, por ejemplo, el factor militar, el factor de una posibilidad de dictaduras pues está alejado, eso no está en juego, pero hay otros riesgos y hay otras amenazas que vosotros los periodistas denunciáis diariamente ahí en Colombia, nosotros también, y que creo que hay que tener en cuenta. Ojalá prevalezca la razón, la tolerancia, la tranquilidad y estas elecciones puedan llevarse a buen término sin que haya mayores problemas".

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Finalmente, Martínez elogió la calidad del periodismo colombiano, destacando que se ejerce en condiciones de adversidad, lo que le otorga un valor doble en la defensa de la verdad. Para el director de El País, la clave para el futuro de medios y naciones reside en el compromiso con la honestidad, asegurando que el buen periodismo siempre encontrará un camino rentable y necesario si se basa en la confianza y el rigor.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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