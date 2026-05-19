Temblor en Colombia en la madrugada de este martes 19 de mayo: Epicentro y magnitud del sismo

En la madrugada de este martes, 19 de mayo de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un evento sísmico de magnitud moderada en el departamento de Santander. Según el boletín actualizado emitido por la entidad, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 04:24 hora local, despertando el interés de las autoridades de gestión del riesgo y de la población en la región nororiental del país.



El reporte técnico del SGC indica que el sismo tuvo una magnitud de 3.0. El epicentro se localizó a una distancia de 6 kilómetros del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, con coordenadas geográficas de latitud 6.81 y longitud -73.11. Un aspecto relevante de este evento es su profundidad, la cual fue de 154 kilómetros. En la sismología, esta profundidad categoriza al evento como un sismo de profundidad intermedia, lo que generalmente implica que la energía se disipa más antes de llegar a la superficie, reduciendo potencialmente el impacto directo en las infraestructuras, aunque permitiendo que las ondas se sientan en un radio geográfico más amplio.

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De acuerdo con el mapa de estaciones y capitales proporcionado por el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se situó en una zona de alta densidad de estaciones de monitoreo sísmico (representadas por triángulos azules en el reporte oficial). La ubicación del evento es particularmente cercana a la ciudad de Bucaramanga, la capital departamental, y se encuentra en una franja que conecta con otras ciudades importantes como Cúcuta (Norte de Santander) y Tunja (Boyacá).

Debido a la ubicación del epicentro en el centro de Santander, es habitual que este tipo de movimientos sean percibidos por los habitantes de municipios aledaños como Zapatoca, Betulia, Jordán y la propia capital, Bucaramanga. El boletín oficial se mantiene sujeto a cambios conforme se procese más información de la Red Sismológica Nacional.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La ocurrencia de este sismo en Los Santos no es un hecho aislado. Colombia es un país con una alta actividad sísmica debido a su configuración geológica y su ubicación en el llamado "Cinturón de Fuego del Pacífico". El territorio colombiano se encuentra en la zona de convergencia de tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe.



La interacción entre estas placas genera una acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos. Particularmente, la región de Santander alberga lo que los geólogos denominan el "Nido Sísmico de Los Santos", que es el segundo lugar con mayor actividad sísmica en el mundo, después de la región de Vrancea en Rumania. En este punto específico, la frecuencia de los temblores se debe a un proceso de subducción complejo donde la placa oceánica se introduce bajo la continental, generando fricciones constantes a profundidades que suelen rondar los 150 kilómetros, como se observa en este último reporte.



Además de la subducción, el país está atravesado por numerosos sistemas de fallas geológicas activas, como la falla de Romeral o la falla del Piedemonte Llanero, que contribuyen a la sismicidad en diferentes regiones del territorio nacional.

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El Servicio Geológico Colombiano reitera que, aunque Colombia es un país sísmicamente activo, no es posible predecir la ocurrencia de estos eventos. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las directrices de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Al cierre de este reporte, no se han registrado afectaciones materiales ni víctimas humanas derivadas de este evento de magnitud 3.0.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-05-19, 04:24 hora local Magnitud 3.0, profundidad 154 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/eJT5DC7dYd — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 19, 2026