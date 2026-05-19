Temblor en Colombia en la mañana de este martes 19 de mayo: el segundo registrado hoy

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín actualizado informando sobre un evento sísmico ocurrido en la mañana de este martes 19 de mayo de 2026. Según el reporte oficial, el movimiento telúrico se registró a las 11:40 hora local, con un epicentro localizado en el municipio de Ansermanuevo, en el departamento del Valle del Cauca.



El temblor tuvo una magnitud de 3.2 y una profundidad de 42 kilómetros. Técnicamente, el evento se localizó exactamente a 3 kilómetros de la cabecera municipal de Ansermanuevo, en las coordenadas de latitud 4.77 y longitud -76.01. Debido a su profundidad intermedia y magnitud moderada, el evento fue percibido en diversas zonas aledañas al epicentro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el mapa de estaciones y el boletín del SGC, el epicentro se situó en una zona estratégica del occidente colombiano, lo que permitió que las ondas sísmicas fueran detectadas por estaciones en departamentos vecinos. Además de Ansermanuevo, la ubicación geográfica del evento sugiere que pudo ser sentido en municipios cercanos del norte del Valle, como Cartago, y en ciudades del Eje Cafetero.

Las gráficas del Servicio Geológico muestran una red de estaciones activas en ciudades principales cercanas como Pereira, Armenia y Manizales, así como en Quibdó hacia el noroeste y Cali hacia el sur. Aunque la magnitud de 3.2 se categoriza como un sismo menor, su cercanía a centros urbanos poblados del Valle del Cauca y Risaralda genera reportes de percepción por parte de los ciudadanos en estructuras altas o en condiciones de reposo.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Es fundamental comprender que Colombia es un país con una alta actividad sísmica debido a su configuración geodinámica. Es importante precisar que la siguiente explicación sobre las causas de la sismicidad en el país no se encuentra en la fuente proporcionada (el boletín del SGC) y proviene de conocimientos geológicos generales que el lector puede verificar de forma independiente.



Colombia se encuentra ubicada en una zona de alta complejidad tectónica, específicamente en el punto donde convergen tres placas tectónicas principales: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe. El proceso de subducción, donde la placa de Nazca se interna bajo la Sudamericana en la costa del Pacífico, es responsable de gran parte de la sismicidad en el occidente del país, incluyendo el Valle del Cauca.



Además de la interacción de estas grandes placas, el territorio colombiano está atravesado por numerosos sistemas de fallas geológicas activas, como la Falla de Romeral, que recorre el país de sur a norte y pasa cerca de la región donde se registró el sismo de hoy. Estas fracturas en la corteza terrestre liberan energía acumulada en forma de sismos con frecuencia. Colombia forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, lo que explica por qué se registran miles de eventos sísmicos anualmente, aunque la gran mayoría, como el de Ansermanuevo, sean de baja magnitud.

Publicidad

El Servicio Geológico Colombiano recordó que la información proporcionada en este boletín está sujeta a cambios y actualizaciones permanentes a medida que se procesan más datos de la red sismológica nacional. Las autoridades locales en Ansermanuevo y el norte del Valle no han reportado daños materiales ni afectaciones a la integridad física de los habitantes tras este evento de magnitud 3.2. Este tipo de reportes técnicos son esenciales para el monitoreo del riesgo sísmico en el país y sirven como recordatorio de la naturaleza activa del subsuelo colombiano, especialmente en regiones de influencia de los Andes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.