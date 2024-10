Niña que ayudó a atrapar al feminicida de Sofía Delgado contó cómo escapó de Brayan Campo

Colombia sigue aterrada por el vil feminicidio de la pequeña de 12 Sofía Delgado, quien fue secuestrada, asesinada, desmembrada y ocultada, al parecer, por Brayan Campo, en el municipio de Candelaria, Valle de Cauca.

El municipio amaneció este viernes 18 de octubre con toque de queda, pues varios ciudadanos decidieron tomar justicia por mano propia y le intentaron prender fuego al local comercial donde se habría perpetrado el crimen. El toque de queda se levantará a las 6:00 de la tarde.

¿Quién es Brayan Ocampo?

El sujeto que habría cometido el terrible crimen, Brayan Campo, de 32 años, tiene antecedentes por el presunto abuso sexual de una menor de edad en el año 2018.

Además, se supo que Brayan Ocampo habría intentado secuestrar a otra niña horas previas a la desaparición de Sofía, pero la víctima logró escapar de las garras de este hombre.

Una habitante del corregimiento de Villagorgona le reveló a Blu Radio cómo Brayan Campo habría intentado secuestrar a la otra niña, antes de toparse con Sofía Delgado.

“El man le dijo que entrara, que le iba a regalar unos collares para el perro. Cuando la niña entró, él le iba a cerrar a persiana de la puerta, entonces ella se alcanzó a salir. Ella nos contó”, dijo la ciudadana.

Por su parte, la alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo, detalló en Noticias Caracol en vivo que “fue denunciado un caso que habría sucedido horas antes de Sofía y que precisamente fue a través de esta denuncia que se generó una de las líneas investigativas y que al final llevaron a la captura de este hombre. El señor parece que no logra bajar la cortina del local y la niña salió corriendo”.

La funcionaria agregó que a Sofía Delgado “se buscó casa por casa, negocio por negocio y la Policía había hecho el allanamiento en ese local. De hecho, la esposa del señor compartía la información en sus redes sociales sobre la pérdida de la niña, mostraba que estaba afectada y decía que se investigara, así que nunca hubo un indicio de parte de los vecinos ni de la comunidad en general, pero sí desde los organismos de investigación de la Policía”.

Brayan Campo, señalado feminicida de Sofía Delgado - Redes sociales

¿Por qué dejaron libre a la esposa de Brayan Campo?

La alcaldesa sostuvo que en la veterinaria donde trabajaba Campo “se plantea que fue el lugar donde ocurrieron los hechos, donde la asesina y, posteriormente, en esas horas la saca del local. Sin embargo, él mismo dice que ella (esposa de Campo) no vio, que no estuvo en la confesión. Las pruebas llevan a no poderle legalizar la captura porque no demuestran que ella participó, pero sigue vinculada al proceso”.

Brayan Campo tendría una obsesión con el nombre Sofía

Uno de los detalles escabrosos de este caso es que Ocampo tendría una obsesión con el nombre Sofía, pues la menor que habría violado en 2018 se llama Sofía, la niña que intentó raptar tenía el mismo nombre y él tiene una hija que se llama Sofía.

Gessica Vallejo puntualizó que Campo “tiene una niña de 5 años, que tiene el mismo nombre de nuestra Sofía. La Comisaría de Familia del municipio de Candelaria tomó el caso y se determinó que estará en un hogar de paso del Bienestar Familiar”.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, también se refirió a este punto y dijo que “hay algo que me parece curioso y es que su hija de 6 años se llama Sofía, la niña que violó hace seis años se llama Sofía y la niña que asesinó horrendamente se llama Sofía. Entonces, son problemas de salud mental, en donde debemos trabajar muchísimo. Después de la pandemia ha sido peor”.

¿Qué pasará con Brayan Campo?

Brayan Ocampo fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Palmira, Valle, donde este 18 de octubre se cumplirá la audiencia de imputación de cargos.

Este sujeto podría ser imputado por los delitos de desaparición forzada agravada, feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas.

Según las autoridades, en lo corrido del año 2024 han ocurrido 375 homicidios de niños en Colombia.

