Niña víctima de mina antipersonal “no es consciente de que le falta una extremidad”

Hay indignación por cuenta de la instalación de minas antipersonales por parte de disidencias de las FARC en el Caquetá. Una de estas le causó graves heridas a una niña de 9 años. La enfermera que la atendió narró los angustiantes y dolorosos momentos que vivió la menor.

Un video muestra el desgarrador momento en que una niña de 9 años es atendida por tres soldados de la Novena Brigada del Ejército que hace una semana habían terminado el curso de socorristas.

La mayor Neila Robles Carrillo, enfermera jefe del Ejército, fue el ángel guardián durante todo el traslado aeromédico de la niña de 9 años que acababa de pisar una mina antipersonal cerca de su casa cuando iba a su escuela.

“Es la angustia de cómo explicarle a un niño qué es el dolor, que no tiene su pierna y cómo afrontar esa situación”, manifiesta la enfermera Robles.

Tras el impacto, la niña perdió el pie derecho y durante el traslado solo pedía que le quitaran el torniquete. La mayor Robles, con un nudo en la garganta, asegura que no podía hacer más que abrazarla.

“Nos pide que le quitemos eso que le aprieta en la pierna. Ella no es consciente de que tiene un torniquete. Solo siente que hay algo que le aprieta mucho en la pierna, siente que le sangra, dice ‘tengo mi pierna mojada, me duele mucho’ y pues es angustiante y muy triste cuando ella nos dice ‘ayúdame, quítame eso que me aprieta’. Ella no es consciente de que le falta una extremidad y saber uno lo que viene de aquí en adelante, pues es difícil”, complementa la mayor Robles.

En la misma zona rural de San Vicente del Caguán, en la inspección de Guayabal, dos militares la semana pasada resultaron heridos. Campesinos y hasta animales han sido víctimas de los artefactos explosivos.

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, dijo que ya habían pedido al Gobierno un desminado urgente en esta zona, pero, al parecer, ni la fuerza pública tiene garantías de seguridad para transitar por ese territorio.

“El rector ha venido informando y se ha solicitado el desminado humanitario o militar de este sector. También habíamos hecho lo propio con las diferentes notificaciones a las entidades correspondientes. La respuesta fue que por diferentes situaciones de orden público del sector en el momento se estaban evaluando las condiciones de seguridad para poder ingresar”, afirmó.

Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la situación de las minas se está desbordando.

Solo el martes 20 de agosto de 2024 hubo ocho víctimas civiles en un solo día. Aunque el Ejército asegura que son 62 las víctimas este año, la Cruz Roja Internacional habla de más de 116 heridos.

Estado de salud de la niña de 9 años que pisó la mina antipersonal

En el Hospital Universitario de Neiva permanece la niña de 9 años que ingresó en grave estado de salud desde el pasado sábado, 24 de agosto, cuando pisó una mina antipersonal en la vereda Cristo Rey, zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Juan Diego Fierro, gerente del Hospital Universitario de Neiva, relata cuál es el estado de salud de la menor: “Ingresa al quirófano, en donde el personal de ortopedia y traumatología realiza una cirugía presentando una amputación de su tercio medio de la pierna derecha. La paciente inmediatamente es trasladada a la unidad de cuidado intensivo”.

“El estado de salud de la niña aún es reservado y actualmente recibe cuidados por parte del personal intensivista pediátrico, donde se le realiza un seguimiento estricto de sus paraclínicos y cobertura antibiótica por el riesgo de infección que presenta”, complementa Fierro.

La familia de la menor víctima de esta mina recibe atención especial por parte de las autoridades.

“A su familia y a la menor se les ha dado acompañamiento durante toda su hospitalización, por parte de psicología y trabajo social”, finaliza Fierro.

La Novena Brigada del Ejército, que apoyó el traslado de la niña a Neiva, condenó este hecho y que los grupos al margen de la ley sigan sembrando este tipo de artefactos que ponen en riesgo las comunidades enteras y pidió respeto por la vida.

