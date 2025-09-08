Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
No son 10 millones de toneladas: Gobierno habla sobre cifras de lechona vendida en Expo Osaka 2025

No son 10 millones de toneladas: Gobierno habla sobre cifras de lechona vendida en Expo Osaka 2025

ProColombia y Presidencia emitieron una aclaración respecto a los datos divulgados por el presidente Gustavo Petro de la cantidad de toneladas del plato típico que se han vendido en Japón.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 08, 2025 02:25 p. m.
El mandatario aseguró que la lechona tolimense se convirtió en el plato más popular de la exposición
El mandatario aseguró que la lechona tolimense se convirtió en el plato más popular de la exposición
PRESIDENCIA / ARCHIVO