Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
¿Dejará de llover esta semana? Pronóstico del clima en Bogotá y Colombia del 8 al 12 de septiembre

¿Dejará de llover esta semana? Pronóstico del clima en Bogotá y Colombia del 8 al 12 de septiembre

Tenga en cuenta el pronóstico del clima de esta semana en Bogotá y Colombia, siguiendo las recomendaciones del Ideam.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 08, 2025 04:31 p. m.
Lluvias en Bogotá y Colombia del 8 al 12 de septiembre.jpg
Lluvias en Bogotá y Colombia del 8 al 12 de septiembre de 2025. -
Foto: Idiger e Ideam