¿Qué medidas tomará Gobierno para garantizar abastecimiento de productos por cierre de vía al Llano?

¿Qué medidas tomará Gobierno para garantizar abastecimiento de productos por cierre de vía al Llano?

La ministra de Agricultura dijo que se busca asegurar que no haya “impactos importantes en el abastecimiento y en los precios de los alimentos”. De los 100 mil metros cúbicos del derrumbe solo han podido remover 3.200.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 08, 2025 06:40 p. m.
Tras derrumbe en vía al Llano, medidas del Gobierno para abastecimiento de productos
Imagen tomada de la ANI