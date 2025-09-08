Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Feminicidio en Bosa: hombre habría asesinado a su expareja asfixiándola e intentó incendiar la casa

Feminicidio en Bosa: hombre habría asesinado a su expareja asfixiándola e intentó incendiar la casa

Trascurría la madrugada en una vivienda de el barrio Esmeralda cuando Paula Andrea Quintana fue víctima de una terrible muerte, al parecer, a manos de su expareja, quien, además del asesinato, intentó eliminar el rastro de su crimen.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 08, 2025 03:49 p. m.
Feminicidio en Bosa: hombre habría asesinado a su expareja asfixiándola e intentó incendiar la casa
Paula Andrea Quintana tenía 30 años -
Foto: Policía Nacional