Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Las impactantes imágenes que deja el cierre de la vía al Llano por remociones en masa

Las impactantes imágenes que deja el cierre de la vía al Llano por remociones en masa

La vía al llano, que conecta Bogotá con Villavicencio, en el departamento del Meta, continúa cerrada por las remociones en masa que han afectado el importante corredor vial. Así se ve la situación.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 08, 2025 03:20 p. m.
Personal del departamento continúa trabajando para remover el material de la vía.
Coviandina