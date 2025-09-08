VIDEO | En Medellín, volqueta quedó sin frenos y cayó en parqueadero de conjunto residencial

Muchos vecinos de Buenos Aires, la comuna 9 ubicada en el oriente de Medellín, despertaron con un fuerte estruendo durante la mañana del sábado seis de septiembre, luego de que una volqueta cayera sobre el parqueadero de un conjunto residencial.

Los hechos ocurrieron exactamente en la carrera 33 con calle 29, en el barrio Loreto, cuando este vehículo, al parecer, se quedó sin frenos en plena pendiente. La volqueta empezó a chocar con varios vehículos hasta finalmente meterse al parqueadero del conjunto residencial, chocando fuertemente contra el suelo de esta zona.

Los hechos, acorde con medios locales, se presentaron entre las 10 y las 11 de la mañana, luego de que el vehículo, al parecer sin carga, bajara desde el sector de La Esmeralda sin control. A su paso, el vehículo chocó con todo tipo de autos y llamó la atención de los vecinos, quienes miraban con impotencia la situación.



Tras salirse de la vía, ubicada en una zona alta junto a la residencia afectada, la volqueta voló hasta finalmente caer en el parqueadero de los edificios previamente mencionados que integran el conjunto entre Palmas de San Diego. Por lo anterior, el acceso a este parqueadero quedó cerrado por varias horas mientras se hacía el respectivo procedimiento para levantar el vehículo del incidente.



Sobre las 11:00 a.m. hubo un aparatoso accidente de tránsito en la carrera 33 con calle 29, barrio Loreto, de Medellín. Una volqueta terminó volcada en el parqueadero de una unidad residencial. No se reportan heridos de gravedad🚛. 📹 Denuncias Antioquia pic.twitter.com/xaL0vakOJk — Teleantioquia (@Teleantioquia) September 6, 2025

Gracias al actuar de los autoridades y a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Medellín, quien conducía la volqueta accidentado logró ser rescatado con algunas heridas, por lo que fue trasladado inmediatamente hacia el Hospital General de la capital antioqueña. El sujeto, pese a la gravedad de los hechos, no resultó con heridas que comprometan su vida.

Si bien el accidente no dejó personas fallecidas, este si provocó caros daños a otros vehículos. Y es que, acorde con los reportes preliminares, este hecho dejó un saldo de cuatro vehículos golpeados por la volqueta, entre los que se incluyen tres motos y un automóvil particular. Las autoridades dieron inicio al respectivo proceso para determinar las causas precisas del accidente y esclarecer las circunstancias del mismo.

Los residentes de este conjunto residencial expresaron abiertamente su preocupación y temor tras lo sucedido con este vehículo, manifestando el impacto que generó el incidente en esta zona tan residencial. A su vez, la comunidad del sector hizo un llamado urgente a las autoridades para que se implementen mayores medidas de control sobre las volquetas que transitan por la zona.

Los afectados han denunciado en reiteradas ocasiones, según el medio El Colombiano, que estos vehículos pesados circulan a velocidades superiores a las permitidas, lo cual representa un grave peligro para la seguridad de quienes viven en los alrededores, especialmente para niños y adultos mayores. La ciudadanía insiste en la necesidad de vigilancia constante y sanciones efectivas para prevenir futuros accidentes.

