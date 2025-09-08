Publicidad

VIDEO | En Medellín, volqueta quedó sin frenos y cayó en parqueadero de conjunto residencial

Habitantes de la zona en la que se presentaron los hechos lograron documentar los momentos posteriores al incidente. Afortunadamente no se presentaron personas fallecidas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 08, 2025 07:46 p. m.
camión en Medellín.jpg
El vehículo chocó con varios vehículos antes de caer en este punto. -
Fotos: redes sociales