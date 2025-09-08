Publicidad

Noticias Caracol
COLOMBIA
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Presidente Gustavo Petro dice que "donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea"

Presidente Gustavo Petro dice que "donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea"

Tras el secuestro de 45 militares en El Tambo, Cauca, el mandatario se pronunció: "Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia".

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 08, 2025 04:01 p. m.
Presidente Petro habla de fumigación aérea tras secuestro de 45 militares
Colprensa