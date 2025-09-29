En vivo
Novio de supuesta infiltrada en el Ejército la defendió y aseguró que era una fuente de las FF. AA.

Novio de supuesta infiltrada en el Ejército la defendió y aseguró que era una fuente de las FF. AA.

“Hace ya poco más de ocho años que trabaja con diferentes fuerzas”, afirmó el cabo primero Legüis Cuello, señalando que Luisa Fernanda Salgado ayudó a desarticular grupos armados. Sin embargo, desconoce por qué firmaba como capitán Stefany Salgado.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2025


