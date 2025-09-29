Novio de supuesta infiltrada en el Ejército la defendió y aseguró que era una fuente de las FF. AA.

El cabo primero Legüis Cuello habló con Noticias Caracol sobre su novia, Luisa Fernanda Salgado, capturada por presuntamente hacerse pasar por la capitán del Ejército Stefany Salgado y considerada por inteligencia militar como el cerebro de una red delincuencial que obtuvo información que habría puesto en riesgo la seguridad nacional.

La mujer se habría infiltrado en por lo menos 36 reuniones confidenciales entre marzo de 2024 y abril de 2025, según la Fiscalía General de la Nación. Dos oficiales también fueron vinculados: el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva. (Lea también: Infiltraron anillo de seguridad de Presidencia para obtener información privilegiada de inteligencia)



“Hace ya poco más de ocho años que trabaja con diferentes fuerzas”

El cabo Cuello aseguró que su novia “es informante de las fuerzas. Se encuentra inmersa en una investigación donde hay un poco de especulaciones y noticias, que están saliendo por diferentes medios y redes sociales, donde la quieren involucrar en diferentes delitos”.

Según él, Luisa Salgado “hace ya poco más de ocho años que trabaja con diferentes fuerzas: Fuerza Aérea, Policía, Ejército, como fuente no formal”, lo cual consiste en “brindar información a las fuerzas para desarticular muy alta delincuencia que se ve hoy en día en las calles, en las ciudades. Bandas como el Tren de Aragua, los satanases, muchas bandas en las cuales ella trabajó como fuente brindando información a estas fuerzas para la desarticulación de estos grupos armados”.



Sobre lo que ganaba por dar esta información, dijo que “hay diferentes pagos que ella recibió por parte de algunas unidades; en este caso el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, donde estaba el señor mayor Jiménez, comandante; algunos pagos que ella recibió por dicha información brindada para la desarticulación de estos grupos armados”.

Respecto a cómo conseguía la información, dijo que a Luisa Fernanda Salgado “la inteligencia de otra unidad le brinda la información y ella pasa esa información a esa unidad donde se encuentre trabajando en el momento como fuente”.



“En ningún momento es infiltrada de ningún grupo armado”

Afirmó que “nuestro abogado y los otros abogados sacaron algunos diplomas, pruebas que ella tenía donde trabajó con la fuerza, incluso la unidad británica, donde especifica que en ningún momento es infiltrada de ningún grupo armado ni que ella quería atentar contra la integridad ni del señor presidente ni de la señora vicepresidenta. Con su información y la que brindó a estas diferentes entidades como la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, llevó a que desarticularan diferentes grupos armados”.

Asimismo, dijo que “los diferentes mandos de esas unidades tenían pleno conocimiento, y como lo dijo ella hoy en una entrevista, no solo trabajó con el señor mayor Jiménez sino con altos mandos de las diferentes fuerzas que tenían pleno conocimiento de que ella no era una infiltrada, que era una informante y a su vez ella iba a esas reuniones a brindar dicha información” para desarticular bandas delincuenciales”.



¿Por qué se presentaba como capitana del Ejército?

“Había un señor sargento segundo que la presentaba a ella como capitana. Y un civil que no tenga conocimiento del ámbito militar, al trabajar con nosotros adapta ciertos rasgos natos de nosotros como militares, como llamar a alguien por mi mayor, mi sargento. A ella la presentaban como capitán”, explicó.

Sin embargo, señaló que “ella firma como capitán Stefany Salgado, desconozco por qué lo hacía”.

