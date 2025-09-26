Una falsa capitán del Ejército es considerada por inteligencia militar como el cerebro de una red delincuencial que obtuvo bajo un milimétrico espionaje información que habría puesto en jaque la seguridad nacional. La Fiscalía General de la Nación constató que la mujer y dos miembros activo del Ejército lograron infiltrarse en por lo menos 36 reuniones confidenciales entre marzo de 2024 y abril de este año. Los presuntos involucrados en estas actividades ilegales fueron identificados como el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández.

Con un arma traumática, según los investigadores, Salgado Fernández pretendía darle mayor credibilidad a su fachada de oficial, lo que le permitió asistir a importantes reuniones donde se planeaban golpes contra los traficantes de drogas y de armas, especialmente en Bogotá. Un documento que dice "restringido" y otro que dice "secreto" hacen parte de las pruebas con las que Inteligencia Militar y de la Policía confirman que la supuesta capitán, que se hacía llamar Stefany Salgado, firmaba su asistencia en las actas de las reuniones donde se planeaban los operativos.

Historia de falsa capitana infiltrada en anillo de seguridad de Presidencia: así lo habría logrado

De acuerdo con Inteligencia Militar y de la Policía, Luisa Fernanda Salgado tenía como cómplice a un mayor activo del Ejército que identificaron como Pedronel Cárdenas, quien al momento de ser capturado se desempeñaba como enlace principal entre el Ejército de Colombia y la Alcaldía Mayor de Bogotá. El mayor, según la Policía, hace un poco más de un año fue edecán de la vicepresidenta Francia Márquez y meses antes hizo parte del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Número 5, de donde cree Inteligencia Militar que obtuvo poder, información y facilitó el ingreso de la falsa capitán para hacer espionaje al batallón Guardia Presidencial que garantiza la seguridad del presidente Gustavo Petro.



Así lo confirma un registro en video que muestra que la falsa capitán Luisa o alias Stefany ingresó al batallón Guardia Presidencial en por lo menos en 29 oportunidades durante casi seis meses desde el año pasado, en un vehículo con placas terminadas en 095. Los ingresos al batallón Guardia Presidencial también son soportados con otras fotografías. Se observó el ingreso del carro por el parqueadero de la unidad militar. La falsa militar incluso invitaba a miembros de la Fuerza Pública y a fiscales a practicar polígono en los batallones. El objetivo: conocer a su supuesto jefe, el mayor Pedronel Jiménez, quien firma el acta de trámite del polígono.

"Hágame el favor, mi doc. Vaya, van a disparar fusil, pistola, entonces para que una vez conozca mi jefe y demás gente del batallón, mi doc", se lee en un documento proporcionado por la Fiscalía General de la Nación. El mayor Jiménez también le habría facilitado el ingreso a la mujer al tercer anillo de seguridad del mandatario de los colombianos, lo que le habría permitido obtener detalles de los desplazamientos de Petro. Con el presunto patrocinio del mayor, la falsa capitán asistió a allanamientos, especialmente de expendios de drogas, como lo muestran fotografías donde incluso la falsa militar que viste de civil graba el procedimiento que realiza el Gaula militar. También graba a una periodista que hace el cubrimiento de la noticia.

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), muchas veces la mujer entregaba la ubicación de las ollas o los expendios de drogas, gracias a los aparentes contactos criminales que tenía con esas redes y especialmente con ciudadanos venezolanos que buscaban apoderarse del negocio de las drogas en varios sectores. Por ese negocio obtenían, según la investigación, cerca de 50 millones de pesos diarios. Llama la atención que la denuncia sobre la falsa oficial y sus supuestos aliados fue dada a conocer de manera anónima hace ya casi un año.

MATEO MEDINA ESCOBAR/CÉSAR CHAPARRO

NOTICIAS CARACOL