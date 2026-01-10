En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA  / Avioneta en Paipa, Boyacá, se accidentó: esto se sabe

Avioneta en Paipa, Boyacá, se accidentó: esto se sabe

De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, la avioneta habia presentado plan de vuelo hacia Medellín pero nunca notificó la salida.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de ene, 2026
Avioneta en Paipa, Boyacá, se accidentó: esto se sabe
Bomberos acudieron al lugar -
Noticias Caracol

Las autoridades confirmaron que hacia las 5 de la tarde de este 10 de enero se registró un accidente aéreo en Boyacá. De acuerdo con información de Bomberos, la avioneta se siniestró entre Paipa y Duitam. El vehículo era de matrícula N325FA.

También se conoció que la aeronave había presentado plan de vuelo hacia Medellín, pero nunca notificó la salida.

Por el momento se desconoce la identidad de las víctimas del fatal accidente. La avioneta quedó completamente incinerada. Las autoridades trabajan en la zona para atender la compleja situación.

Las autoridades se encuentran investigando si dentro de la avioneta accidentada se encontraban artistas que se trasladaban hacia ferias y fiestas de algunos pueblos.

La Aeronáutica Civil, a través de un comunicado, informó sobre el siniestro: “La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, informa a la opinión pública sobre un accidente aéreo ocurrido en el día de hoy. Se ha confirmado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama. La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate, SAR, Aerocivil, de Bogotá, notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en el sector del evento”.

Agregó la entidad que “actualmente, el SAR Bogotá se encuentra en comunicación directa con la Policía Nacional, cuyo personal ya se encuentra en el lugar del siniestro. De manera simultánea, se está coordinando activamente con el equipo SEI de Paipa y los Organismos de Emergencia locales para atender la situación y desarrollar las labores pertinentes. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activa el protocolo de investigación. Además, la AEROCIVIL proporcionará actualizaciones a medida que se disponga de información confirmada por parte de las autoridades competentes”.

