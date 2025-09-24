Infiltraron anillo de seguridad de Presidencia para obtener información privilegiada de inteligencia

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de dos miembros del Ejército Nacional y de una mujer, quienes hacían parte de una entramada ilegal para infiltrarse en el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez con el fin de obtener información de seguridad nacional, operaciones en contra de estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, y esquemas de protección.

El ente acusador constató que los tres lograron infiltrarse a, al menos, 36 reuniones confidenciales entre marzo de 2024 y abril de este año. Los presuntos involucrados en estas actividades ilegales fueron identificados como el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández.

Los investigadores concluyeron que el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas y de inteligencia. La mujer, por otro lado, se hacía pasar como capitán.



"En una investigación que lideró la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la Policía Nacional se logró determinar la responsabilidad de un mayor y un sargento que, con una particular, ingresaban a las instalaciones del Ejército Nacional, particularmente a las instalaciones de BAFUR 5, que tiene en su cargo el tercer anillo de seguridad de la Presidencia y la Vicepresidencia", afirmó Nelson Andrés Escobar López, director especializado contra las Organizaciones Criminales.

Así funcionaba la infiltración de los miembros del Ejercito

La investigación de la Fiscalía logró determinar que Salgado, una vez dentro de las reuniones, tenía como objetivo asumir funciones exclusivas de los oficiales, ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto, relacionada con indagaciones en curso, composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra estructuras criminales, entre estas, el Tren de Aragua.

Por otro lado, el sargento segundo Padilla Villanueva sería el encargado de facilitar la entrada de la mujer a las instalaciones militares, y permitirle interactuar con la tropa e involucrarse en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico. También, se le atribuye la entrega de detalles sobre los movimientos de la unidad y de la logística para la utilización de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que le permitió a Salgado conocer detalles de interés estratégico sin cumplir con los protocolos de seguridad ni contar con autorización.

Es así como quedaron en manos de un civil documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia. Con esta fuga de material, en algunas oportunidades, se solicitaron y ejecutaron diligencias judiciales, haciéndoles creer a fiscales y jueces que los reportes provenían de fuentes legales y verificadas, pero en realidad provenían del entramado ilegal.

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con el Ejército Nacional y la Policía Nacional en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N°3 del Ejército Nacional, en Bogotá.

La Fiscalía las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

