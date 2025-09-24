En vivo
Infiltraron anillo de seguridad de Presidencia para obtener información privilegiada de inteligencia

Dos miembros del Ejército y una mujer lograron infiltrarse a, al menos, 36 reuniones del tercer anillo de seguridad de la Presidencia, donde se revelaba información de seguridad nacional y de esquemas de protección.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 24 de sept, 2025
Capturados por infiltrarse en reuniones confidenciales de seguridad nacional.
Fiscalía General de la Nación

