Nueva asonada contra el Ejército en el Meta: fueron rodeados tras captura de presunto disidente

Una nueva asonada por parte de la comunidad contra hombres del Ejército Nacional se registró este 23 de junio en inmediaciones del municipio de La Macarena, Meta, en el marco de la captura de un presunto integrante de las disidencias de las Farc. El hecho fue confirmado y rechazado por la Gobernación del Meta en un comunicado en el que pidió mantener el acompañamiento institucional en las zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales. La persona que fue capturada en este sector es alias Mono Huevo, quien es señalado de ser cabecilla del bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte de las disidencias de alias Calarcá.

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Así habría ocurrido la asonada

Un comunicado emitido por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, señala que un grupo de personas rodeó a las tropas del Ejército Nacional luego de capturar al integrante de esta estructura armada. Afortunadamente, los miembros de la fuerza pública lograron salir de la zona y efectuar de manera exitosa la detención. La mandataria destacó que hubo un actuación coordinada por parte de las autoridades, que logró superar la situación dentro de los protocolos establecidos por la ley. En ese sentido, el señalado disidente pudo ser extraído, con acompañamiento de Policía Nacional y Fiscalía. Los soldados que fueron rodeados por la comunidad también retornaron seguros a su unida.

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