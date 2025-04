Aumenta a 200 millones la recompensa por información del paradero de Tatiana Hernández en Cartagena

Continúa la incertidumbre por saber cuál es el paradero de Tatiana Hernández, joven estudiante de medicina desaparecida en Cartagena desde el 13 de abril de 2025 . Las autoridades de la capital de Bolívar aumentaron la recompensa por información que permita dar con la mujer de 23 años.

Bruno Hernández Ramos, secretario de Seguridad de Cartagena , anunció en las últimas horas que la recompensa se aumentó de 50 millones de pesos a 200 millones para quien dé información que permita ubicar a la joven estudiante, quien fue vista por última vez en unas piedras cerca al mar Caribe, al parecer, contemplando el paisaje.

“El compromiso de esta administración es dar con el paradero de Tatiana. Es por eso que, por instrucciones del alcalde mayor de Cartagena, la recompensa de incrementa a 200 millones de pesos para quien brinde una información verás y real para encontrar a Tatiana”, indicó el secretario.

El funcionario agregó que “esta administración ha sostenido desde el inicio comunicación con la familia de Tatiana y es por eso que el alcalde decidió aumentar la recompensa. Recalcamos que toda la información que llegue sea una información real. No podemos jugar con los sentimientos y las ilusiones de la familia de Tatiana; es por esto que somos enfáticos en este comunicado y queremos seguir dando las gracias a todas las personas que de una u otra manera nos han hecho llegar información”.

Finalmente, el secretario de Seguridad indicó que “seguimos trabajando de manera articulada y mancomunada con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Metropolitana de Cartagena y con la Armada Nacional, que día a día siguen en la búsqueda de Tatiana”.

Las pistas para encontrar a Tatiana Hernández

Noticias Caracol entrevistó a Lucy Díaz, madre de Tatiana Hernández, quien expresó su incertidumbre sobre el paradero de su hija: “No tenemos información de las autoridades sobre el paradero de Tatiana. Estamos esperando resultados de las investigaciones, de las verificaciones que ellos han hecho de su equipo celular y del computador y a hoy no tenemos información. Tenemos gente que adora a mi hija, la extrañamos con el alma y el corazón y estamos seguros de que la vamos a encontrar pronto, pero seguimos en manos de las autoridades”.

Un video captado por un turista muestra a Tatiana sentada sobre unas rocas, observando el mar. Además, un testigo informó a su madre que la joven estuvo en conversación con un hombre durante varios minutos. Mientras dialogaban, otro individuo los observaba a la distancia, lo que ha generado sospechas sobre las circunstancias de su desaparición.

“Recibí de primera mano la información de la persona que, entre comillas, nos dio un indicio de que Tatiana salió hacia la ciudad amurallada. No ingresó al mar, pero estoy esperando resultados de la Fiscalía sobre esta investigación. Exactamente fue una sola persona la que la aborda en el lugar de los hechos, le habla por un determinado tiempo, no sé qué hace y, al parecer, como si fuese alguien conocido, ella toma la decisión por su propia voluntad de cruzar la avenida Santander e ingresar al centro histórico de Cartagena”, explicó Lucy Díaz.

La familia ha expresado su preocupación y ha considerado la posibilidad de que Tatiana haya sido drogada por quienes interactuaron con ella antes de desaparecer. “Es lo que realmente sospechamos. No tenemos ninguna evidencia que lo diga, pero eso es lógico porque nosotros no teníamos enemistad con nadie ni ninguna clase de inconvenientes. Tatiana es una niña muy dada a ayudar a la humanidad. No sé qué palabras le pudo haber dicho esta persona y la convenció o le aplicó alguna droga para, por su propia voluntad, haber atravesado la avenida. Sin embargo, no es algo que sea real, es el relato que me dio la persona que me dice haberla visto por determinado tiempo en este sector”, afirmó su madre.

Previo a su desaparición, Tatiana le mencionó a su madre que necesitaba un momento para despejarse del estrés generado por sus estudios de medicina. En su último semestre académico, enfrentaba una gran carga de trabajo y había estado durmiendo pocas horas. Antes de perder contacto, le comentó a una amiga que quería salir a caminar sola, rechazando la compañía que le ofrecieron. A pesar de ello, su madre enfatizó que Tatiana no tenía problemas personales ni conflictos con nadie y que siempre había mostrado entusiasmo por su carrera y logros académicos.

Incluso, una persona le aseguró al diario El Tiempo que Tatiana llegó hasta el sitio en donde fue vista por última vez sobre las 4:00 de la tarde y un hombre se le acercó. Según el testimonio, ambos hablaron durante varios minutos y finalmente se terminaron yendo juntos, sin que Tatiana se negara.

Las autoridades, incluyendo la Armada de Colombia, han desplegado equipos de búsqueda tanto en tierra como en el mar para localizarla. Sin embargo, su paradero sigue siendo desconocido. La falta de evidencia visual ha complicado la investigación, ya que las cámaras de seguridad cercanas al lugar donde fue vista por última vez llevan años sin funcionar. La comunidad y las autoridades continúan con los esfuerzos de búsqueda, con la esperanza de encontrarla sana y salva.

Finalmente, se conoció que la búsqueda de Tatiana se ha desplazado hacia otras ciudades.

