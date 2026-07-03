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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Nuevos detalles de situación con material explosivo presentada en la Plaza Botero de Medellín

Nuevos detalles de situación con material explosivo presentada en la Plaza Botero de Medellín

Este viernes se presentó una situación con material explosivo en la Plaza Botero de la ciudad de Medellín, Antioquia. El alcalde de esas ciudad dio detalles del hecho.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Nuevos detalles de situación con material explosivo presentada en la Plaza Botero de Medellín
Imagen de referencia de la Plaza Botero de Medellín.
Colprensa

Una persona fue capturada luego de que se presentara una situación con material explosivo en la Plaza Botero de la ciudad de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que "la rápida reacción de las autoridades nos permitió controlar la situación".

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De acuerdo con el mandatario de la ciudad, "el material explosivo fue retirado de manera segura, el paso ya fue habilitado y una persona fue capturada". Asimismo, Gutiérrez indicó que se continúan las labores para ubicar a otros tres presuntos involucrados en colocar el material en la concurrida zona.

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"En Medellín no vamos a permitir que los delincuentes pretendan sembrar miedo ni poner en riesgo la vida de nuestra gente. A quienes intenten hacerle daño a nuestra ciudad los vamos a buscar, serán capturados y tendrán que responder ante la justicia", concluyó el alcalde de Medellín en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
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