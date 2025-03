"Nunca te voy a olvidar": hermana de Erika Morales, joven con cuadriplejia que pidió eutanasia

El caso de Erika Yanira Morales, la joven nariñense de 20 años que vivía desde hace tres con un cuadro de cuadriplejia, conmovió a cientos de personas en Colombia. En agosto de 2021, cuando tenía 17, Erika recibió un golpe en la cabeza con una botella que la dejó cuadripléjica. Su vida cambió para siempre y, desde hace unos meses, ella misma le expresó a su familia su decisión de acceder a la eutanasia, un procedimiento legal en el país.

Este sábado se confirmó la muerte de Erika en un centro médico de Pasto, en Nariño. Algunas versiones señalan que pudo finalmente acceder a la eutanasia, aunque otras afirman que habría muerto por complicaciones en su salud. De momento, no se han emitido comunicados que den claridad sobre lo que ocurrió.

A mediados de febrero, su familia denunció en Noticias Caracol que, pese a que en Colombia la eutanasia es un procedimiento legal, no había podido acceder a este. En un comunicado, la EPS Emssanar informó días después que, a partir de la manifestación de la joven, el comité médico ya evaluaba su caso y recientemente, el 22 de febrero, se conoció que la eutanasia le había sido aprobada, aunque no trascendió una fecha puntual -un dato usual en este tipo de casos-.

Luego de la noticia de la muerte de Erika, Tatiana Morales, su hermana, quien ha usado las redes sociales para dar a conocer el caso, escribió este domingo un emotivo mensaje. "Mi hermoso y bello ángel, te amo hermana de mi vida, nunca te voy a olvidar", escribió en su cuenta de Facebook. "Y lucharé para que esas asesinas paguen, todo el daño que te hicieron, mi amor. Te lo juré y te lo cumpliré", añadió.

En la publicación de Tatiana cita otra en la que se afirma que Erika murió por "complicaciones de salud", pero su hermana no ha dado detalles al respecto.

Tatiana también compartió en esa red social una imagen en la que se lee: "Nada duele tanto como esperar a alguien que no volverá".

El caso de Erika: ¿qué pasó?

La joven nariñense de 20 años se comunicaba señalando las letras del abecedario, y fue así como pidió meses atrás una muerte digna. "Nos pidió a nosotros que pidamos que ella quiere que le practiquen la eutanasia porque hoy ella ya no aguanta más los dolores", le relató Tatiana a Noticias Caracol En Vivo.

"Nos pidió hacer esto viral, para que nos ayuden en esta difícil situación. (...) Hace un mes mi hermana me dijo: 'Hermanita, no quiero que seas egoísta, quiero que me dejes ir', me dijo que era una prueba de amor. (...) No queremos verla sufrir más. Es algo que no vamos a superar, pero la misma fortaleza nos la dará Dios, y ya sabemos que es lo mejor", contó su hermana.

Los familiares de Erika hoy piden justicia debido a que la joven de 20 años había quedado en este estado tras ser víctima de un ataque por parte de dos mujeres, quienes fueron identificadas como Glair Gómez y Leidy León. La fiscalía lleva el caso desde la seccional de Samaniego. Sin embargo, no se conocen mayores avances en las investigaciones.

La agresión ocurrió en la noche del 2 de agosto de 2021 en una discoteca de Pasto, cuando las dos mujeres la golpearon en la cabeza con una botella de Buchanans. El impacto fue tal, que inmediatamente fue hospitalizada y tuvieron que inducirla a un coma.

Aunque la desconectaron luego de unas semanas, su cuerpo no respondía. No se podía mover. Tras un año y siete meses de incertidumbre, finalmente volvió a estar consciente. "Había perdido totalmente su movilidad, su respiración, el especialista habló con mi madre y le dijo que no era un pronóstico alentador", relató su hermana.

Más de año y medio después en hospitalización, la joven regresó a su casa, donde fue asistida todo el tiempo por su madre, Alba Morales, su hermana y personal de salud. Sin embargo, su familia había indicado que hace un año cambió de IPS, por lo que no estaba recibiendo la misma asistencia.

En Colombia, la muerte digna busca garantizar que una persona pueda morir de acuerdo con sus decisiones y deseos asistida bajo todo los alivios y cuidados paliativos cuando vive con sufrimientos y dolores intensos. Según explica el Ministerio de Salud, "entre estas opciones, se encuentra la eutanasia como un acto médico para dar fin a la vida de una persona que ha expresado su voluntad de que así sea".

