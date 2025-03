Murió Erika Morales, la joven nariñense de 20 años con cuadriplejia: recibió la eutanasia

Erika Yanira Morales, la joven de 20 años oriunda de Pasto, Nariño, que vivía desde hace tres con un cuadro de cuadriplejia , ya descansa en paz. Este sábado, tras una compleja batalla con su EPS Emssanar, accedió a la eutanasia. Su caso conmovió al país. En agosto de 2021, cuando tenía 17, Erika recibió un golpe en la cabeza con una botella que la dejó cuadripléjica y, desde entonces, su vida y la de su familia cambió para siempre.

A mediados de febrero, su familia denunció en Noticias Caracol que, pese a que en Colombia la eutanasia es un procedimiento legal, no había podido acceder a este. Sin embargo, en un comunicado, la EPS Emssanar confirmó días después que, a partir de la manifestación de la joven, el comité médico evaluaba su caso. En días pasados, se conoció que la eutanasia le había sido aprobada.

"Vuela muy alto, mi bello ángel, te amo hermanita siempre", escribió este sábado en su cuenta de WhatsApp Tatiana Morales, hermana de Erika, quien habló con medios de comunicación sobre la difícil situación que atravesaba la joven. Más tarde, compartió una fotografía que muestra las manos suyas y las de su hermana.

"Era una joven estudiosa, cursaba noveno de bachillerato", había contado Tatiana Morales en días pasado a Noticias Caracol en vivo. "Siempre nos dijeron que mi hermana en cualquier momento iba a fallecer", añadió.

La joven de 20 años se comunicaba señalando las letras del abecedario, y fue así como pidió una muerte digna. "Nos pidió a nosotros que pidamos que ella quiere que le practiquen la eutanasia porque hoy ella ya no aguanta más los dolores", relató Tatiana.

"Nos pidió hacer esto viral, para que nos ayuden en esta difícil situación. (...) Hace un mes mi hermana me dijo: 'Hermanita, no quiero que seas egoísta, quiero que me dejes ir', me dijo que era una prueba de amor. (...) No queremos verla sufrir más. Es algo que no vamos a superar, pero la misma fortaleza nos la dará Dios, y ya sabemos que es lo mejor", contó su hermana.

