¡Ojo! Así funcionará la ley seca en Medellín para la segunda vuelta de elecciones presidenciales

Como es habitual para las elecciones de Colombia, a lo largo y ancho del territorio nacional entrará en vigor la ley seca; una medida que restringe el consumo y venta de de bebidas alcohólicas. Medellín, que es una de las grandes ciudades del país, no estará exenta de esta medida temporal que funcionará durante el fin de semana del 21 de junio. Para la ciudadanía es vital conocer estas restricciones para evitar perjudicar el orden público y evitar ser multados.

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La medida quedó en firme en el Decreto 0612 de 2026, en el que se dictan esta y otras disposiciones a tener en cuenta de cara a la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia, que tendrán lugar este domingo 21. En este se pueden encontrar nuevas normativas, como la regulación de cómo operarán las empresas de transporte de servicio público. “Los sistemas masivos de transporte y las empresas de transporte público de transporte de pasajeros y mixto que tengan rutas y frecuencias u horarios autorizados en las áreas urbanas, veredales e intermunicipales, están obligadas a prestar servicio público de transporte con el 100% de su capacidad transportadora”, explicó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

¿Cómo regirá la ley seca en Medellín? Conozca esta y otras disposiciones

Medellín, a diferencia de ciudades como Bogotá, se adhiere al decreto expedido por el Gobierno nacional, según confirmó la Secretaría de Seguridad y Convivencia. En ese sentido, la ley seca empezará a regir desde las 6:00 p. m. del día sábado 20 de junio y finalizará hasta el mediodía del lunes 22.



La Alcaldía informó la adopción de una medida para incentivar el ejercicio democrático: en pro de facilitar el desplazamiento de los votantes, el sistema Metro de Medellín prestará servicio con tarifa cero entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. del domingo en toda la red integrada. Las urnas, como es habitual, estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

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Para esta jornada estarán habilitados 250 puestos de votación y 5.329 mesas distribuidas en todo el territorio. Además, más de 4.000 integrantes de la Fuerza Pública estarán desplegados para garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones. Se prevé que 100 policías motorizados acompañen la distribución del material electoral, que haya puestos de seguridad fijos en los centros de almacenamiento y más de 1.000 uniformados integrando patrullas de vigilancia en sectores residenciales, comerciales, deportivos y culturales.

María Paula Rodríguez Rozo

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