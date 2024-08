Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis López piden ser recluidos en estos batallones militares

Antes de que el juez 35 penal municipal con función de control de garantías definiera si dictaba medida de aseguramiento contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, así como contra el contratista Luis Eduardo López Rosero, sus abogados pidieron que se les imponga medida de aseguramiento en una guarnición militar para salvaguardar su seguridad e incluso mencionaron los nombres de esos batallones.

¿Dónde pretenden ser recluidos?

José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, le pidió al juez “que despache favorablemente la solicitud de resguardar la vida de mi representado en una guarnición militar que, como lo hemos acordado con la Fiscalía, es en el Batallón Caldas”.

Gustavo Moreno, representante de Sneyder Pinilla, dijo que no enviarlo a una guarnición militar “no sería solo ponerlo en alto riesgo, sería también una forma de torturarlo. Y el Estado cuenta con herramientas para garantizar su vida y su protección. Y no hablamos de una petición de prisión domiciliaria, no señoría, sino la reclusión en un centro de reclusión militar”.

Por su parte, Francisco Bernate, abogado de Luis López, dijo que “esta defensa se propone convocarlos a todos y a todas a una audiencia preliminar ante un juez de control de garantías a efecto de solicitar el traslado a la ciudad de Pasto al Batallón Boyacá”.