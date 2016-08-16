Otorgan libertad a banda señalada de robo multimillonario a EPM

Actualización de Información: El 7 de abril de 2026, el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín absolvió, por duda probatoria, a los procesados Luis Gilberto Gómez Jaramillo, Jorge Iván López Bedoya, Luis Norberto Ramírez Pérez, Jhon Jairo Usma Grajales, Jorge Aguirre Palacio, Hernán Alonso Arizabaleta, Alex Jovany Zapata Valencia, Julián Esteban Moná Vásquez y Jhonny Alejandro Cardona Díaz, de los delitos de concierto para delinquir y peculado. Esta sentencia fue confirmada el 14 de marzo de 2025 por el Tribunal Superior de Medellín, sala de decisión penal.

Foto: Archivo.

Aunque la Fiscalía cree que cinco empleados y cuatro contratistas de EPM hicieron todo lo posible para defraudar a las Empresas Públicas de Medellín (EPM), mediante conexiones ilegales de energía a pequeñas y medianas empresas, por un monto superior a los 1.000 millones de pesos, un juzgado en Medellín decidió dejarlos en libertad.

Según informó la Fiscalía, la decisión tomada por el Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, fue apelada para que sea revisada por un juez de segunda instancia.

El despacho judicial manifestó en las audiencias, según la Fiscalía, que no se presentaron elementos suficientes que permitieran tipificar el delito de concierto para delinquir.

La Fiscalía cree que la banda cobraba por hacer las conexiones ilegales para reducir las tarifas de algunas empresas. Además, que los presuntos delincuentes también recibían dinero por no denunciar otros fraudes descubiertos durante las visitas de rutina.

En allanamientos realizados en días pasados, dijo la Fiscalía, fueron encontrados 56 medidores de energía, abundantes sellos plásticos de seguridad de la compañía, 10 teléfonos móviles y dos armas de fuego, una de ellas sin salvoconducto. Todos los elementos fueron incautados. (Ver también: Cae banda señalada de robar a EPM al realizar conexiones ilegales de energía).

Y si bien obtuvieron la libertad, las nueve personas continuarán vinculadas al proceso por los punibles de defraudación de fluidos agravado y peculado por uso.

El juzgado les prohibió a los cinco empleados de EPM mantener cualquier tipo de comunicación entre ellos, mientras avanza la investigación.

En los próximos días se conocerá el resultado del recurso de apelación que deberá resolver un Juzgado Penal del Circuito de Medellín, con funciones de control de garantías y se espera que la Fiscalía reformule la imputación.



