Sobre las dos de la madrugada de este miércoles, 25 de noviembre de 2026, culminó el operativo de la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares, para dar con el rescate y liberación de las 46 personas que estuvieron secuestradas durante varias horas por criminales armados en el Éxito de La Castellana en Cartagena. En Noticias Caracol en vivo, Piedad Navarro, esposa de Héctor Puello, uno de los rehenes liberados, contó los momentos de angustia que vivió su pareja y cómo se encuentra afectado psicológicamente.



"Psicológicamente no lo veo bien": esposa de rehén liberado en Éxito de Cartagena

Piedad contó que “psicológicamente no lo veo bien. Él está llorando mucho. No quiere hablar. Apenas llegamos de allá se encerró en el cuarto y ahí le pusimos el abanico para que se relaje, se tranquilice. Está dormido”. La pesadilla para la familia Puello Navarro comenzó hacia las 9:00 a. m. de la mañana anterior. Piedad mencionó que se encontraba en su vivienda preparando el desayuno para su hijo, quien se alistaba para un partido de béisbol, cuando recibió una llamada desesperada de su hija. Entre lágrimas, la joven le advirtió sobre la toma armada en el almacén de cadena donde Héctor labora como panadero, y donde en ese momento cubría extraordinariamente el turno de un compañero en el área de dulcería.

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De inmediato, Piedad abordó un mototaxi para trasladarse al sector. Al llegar a las inmediaciones de Arturo Calle, se encontró con una zona fuertemente acordonada por las autoridades y una multitud de familiares angustiados. A pesar de que los agentes tomaron datos y fotografías de los allegados, la falta de información precisa sobre la suerte de Héctor mantuvo a la mujer, quien padece de hipertensión, sumida en un constante quebranto de salud y zozobra que se extendió durante más de 16 horas.



“Yo estaba muy mal, con dolor de cabeza y muy temblorosa, la verdad. Muchas personas que estaban ahí observando eran las que yo escuchaba comentar algo de que venía el presidente, que el presidente iba a poder ayudarnos, que no sé qué”, recordó doña Piedad.



Héctor Puello se encontraba cubriendo el turno de un compañero en el área de dulcería cuando una funcionaria les ordenó abandonar rápidamente sus labores. Aunque al principio supusieron que era una alarma de incendio, al salir al pasillo se toparon de frente con hombres encapuchados. “Cuando salen, ya hay personas encapuchadas y enseguida: 'Tírense al suelo', y los amarran de pies y de manos (...) No podían hablar entre ellos. Todo el mundo estaba callado y como él estaba en el suelo, pues menos podía hablar”, comentó la mujer.

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Piedad narró en Noticias Caracol en vivo que los delincuentes dividieron a los cautivos en distintos puntos del lugar, como la bodega y el área de panadería, donde permaneció Héctor junto a las ventanas frontales. Además, desmintió enfáticamente que los secuestradores hubiesen obligado a los rehenes a beber licor, aclarando que su esposo solo consumió agua y energizantes. Asimismo, reveló que Héctor fue agredido en el hombro al tropezar con una caja y despertar la sospecha de uno de los delincuentes que pensó que intentaba esconderse, mientras que a un compañero de panadería le propinaron dos golpes en la cabeza.

“En ningún momento obligaron ni a licor ni él ha dicho eso. Él no tomó licor allá (...) Él recibió un golpe porque los señores esos pensaron que se estaba escondiendo. Cuando tropieza una caja y le cae encima, el tipo vino por el hombro y él cayó al suelo”, agregó Piedad.



¿Cómo fue la liberación de Héctor Puello?

Hacia la 1:30 a. m., las autoridades notificaron la liberación y el traslado de las víctimas a la estación de Manga para ser valoradas médicamente. Fue allí donde Héctor logró pedir prestado un teléfono para realizar una breve llamada de un minuto a su familia: “Logró que le dieran un minuto y enseguida nos llamó. Mi hija ahí le dijo: 'Papi, no nos hemos ido, aquí estamos esperándote'. Y él agarró a llorar y nosotros también (...) Él dice que esa palabra fue lo que le dio más fuerza para seguir”, dijo Piedad.

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Tras recoger sus pertenencias personales en el Éxito, Héctor llegó a su vivienda hacia las 8:30 a. m. para reunirse de forma definitiva con sus seres queridos. "Llegamos y fue una escena impactante. Él agarró a llorar y a llorar, y yo le decía: 'Amor, cálmate, ya pasó todo, ya tú estás con nosotros, ya tú estás bien' (...) Él dice que desde el primer momento que empezó esa pesadilla, él solamente pensaba en su familia, en su mamá y en mí".

ÁNGELA URREA PARRA

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