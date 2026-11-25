En medio de un panorama complicado de orden público en el país, un nuevo hecho de violencia contra la Policía Nacional. En esta ocasión se registró un ataque armado contra seis uniformados que se movilizaban en una patrulla en el municipio de Padilla, en el departamento de Cauca. Información preliminar indica que dos patrulleros fallecieron y los otros cuatro quedaron heridos.



Nuevo ataque armado contra la policía en Cauca

Los hechos ocurrieron en horas de la mañana de este miércoles 25 de noviembre, cuando la patrulla se movilizaba por el sector de Yarumales escoltando una comisión oficial de la Alcaldía de Padilla. Los seis uniformados estaban escoltando a funcionarios de la Alcaldía que se dirigían a la inauguración de un parque en la zona.

En medio del recorrido, los uniformados fueron interceptados por un grupo de personas armadas que arremetieron contra ellos. Según detalló el secretario de gobierno del municipio, Cristóbal Lasso Belalcazar, "la Policía Nacional de nuestro municipio se dirigía a hacer el acompañamiento al corregimiento de El Chamizo para la entrega de un parque infantil".

Publicidad

Aseguró que el ataque de hombres armados se llevó a cabo específicamente cuando la patrulla se movilizaba por Tres Esquinas, sobre la carretera que conecta a Padilla con Puerto Tejada. En ese punto, contó, "aparecieron unas personas y nos atacaron la Policía Nacional". Información preliminar de las autoridades reseñó que producto del ataque dos oficiales perdieron la vida, mientras que los otros cuatro quedaron heridos.



"En la estación de servicio donde venden gasolina, en la vía Puerto Tejada - Padilla, nos emboscaron a nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional. En este momento se está moviendo la Sijin. Se trasladaron dos heridos, según me informa la Secretaría de Salud que fueron trasladados al Valle de Lili, en Cali", dijo el funcionario.



Cristóbal Lasso, secretario de Gobierno, agregó que “aquí estamos al frente desde la administración; la Secretaría de Gobierno estuvo en el hospital acompañada por el enlace de juntas, estuvo acompañada por la oficina de la Secretaría de Salud, la compañera Leonor, y haciendo todo el proceso para poder apoyar en lo que se requiera para nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional”.

Publicidad

A raíz de esta situación, el funcionario aseguró que las autoridades han convocado un Consejo de Seguridad para el jueves 26 de noviembre, en el cual se determinarán y darán a conocer las acciones a seguir tras el suceso. Anunció también que, como parte de la estrategia de seguridad, se declarará ley seca en el municipio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado quiénes serían los responsables de este hecho de violencia; sin embargo, se sabe que en la zona norte del Cauca operan las disidencias de las antiguas Farc y estructuras criminales locales.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co