Pánico en Catatumbo: desfile escolar tuvo que ser interrumpido por enfrentamiento armado

La región del Catatumbo , en el departamento de Norte de Santander, vive desde hace un mes la peor crisis humanitaria en su historia reciente, causada por los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que afecta a cerca de 85.000 personas.

La guerrilla y los disidentes se disputan el control territorial de esta zona limítrofe con Venezuela, crucial para el narcotráfico porque es uno de los lugares del país con más cultivos de coca.

Lea también: Mamá tuvo que huir del Catatumbo con su bebé recién nacida: “Nos dio mucho miedo”

Las cifras recopiladas por Acnur dan cuenta de la gravedad de esta guerra: 52.286 desplazados, 19.000 con restricciones de movilidad, 8.668 confinados y 4.667 refugiados y migrantes venezolanos.

Publicidad

En este lamentable contexto se conoció en las últimas horas que las balas de esta guerra casi alcanzan a un grupo de niños que estaban en medio de un desfile cultural en el municipio de Convención.

Los menores de colegio La Normal adelantaban la actividad en las calles de ese municipio, cuando empezó un enfrentamiento armado entre grupos al margen de la ley y la fuerza pública. Todo quedó registrado en un video, en el que se ve a los estudiantes corriendo despavoridos para llegar hacia la alcaldía de Convención y hacia la institución educativa para resguardarse. Incluso, algunos buscaron refugio en casas aledañas.

Publicidad

Entre tanto, los estudiantes que permanecían en el plantel tuvieron que resguardarse debajo de sus pupitres. La fachada del colegio fue impacta por las balas.

La Policía calificó el hecho como un "hostigamiento" con ráfagas de fusil, en el que uno de los uniformados resultó lesionado. De momento, sin embargo, las autoridades no tienen certeza de qué grupo al margen de la ley se trató, si el ELN o las Disidencias de las FARC.

Lea también: Ejército investiga qué pasó durante operación militar, en Arauca, donde murieron dos soldados

Según cifras oficiales, la región del Catatumbo cuenta con unos 46.000 estudiantes y unos 3.000 docentes. Y, lamentablemente, los colegios y escuelas también han resultado afectadas por la guerra que azota a esa zona desde hace un mes.

Publicidad

"(Ante lo sucedido) decimos que, por favor, ante todo el respeto al Derecho Internacional Humanitario y, lógicamente, al derecho de la escuela como territorio de paz", manifestó en entrevista con Noticias Caracol EN VIVO Fernando Rincón, representante de ASINORT, la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos.

Rincón manifestó que en Convención no se dictaron clases este martes 18 de febrero por lo sucedido. "El miedo es latente. No solo de los maestros, también de los estudiantes. Y no solo en Convención, sino en todo el Catatumbo. Por eso, estamos a la espera de una circular de la Secretaría de Educación departamental en la que dé orientaciones al respecto", agregó Rincón.

Publicidad

Un soldado muerto y dos más heridos

Entre tanto, un soldado murió y dos más resultaron heridos este lunes durante un combate entre el Ejército colombiano y la guerrilla del ELN en una zona rural del municipio de Teorama, también en la región del Catatumbo.

La Segunda División del Ejército señaló en un comunicado que todo ocurrió en la vereda Vijigual, donde los uniformados se enfrentaron a los guerrilleros del ELN.

Lea también: Nuevos detalles de masacre de familia dueña de funeraria en Tibú: "Esa no fue la orden que se dio"

"Durante los combates, nuestro Soldado Profesional Alfonso José Campo Moreno fue asesinado y dos soldados más resultaron heridos. En este momento, las operaciones militares continúan de manera sostenida con el objetivo de ubicar a los responsables y restablecer la seguridad en la región", agregó la información.