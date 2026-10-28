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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¡Participación histórica! Colombia registró las elecciones con más votantes de su historia.
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¡Participación histórica! Colombia registró las elecciones con más votantes de su historia.

La excepcional participación ciudadana fue el resultado de una estrategia que buscó acercar los comicios a la gente.

Por: Contenido Patrocinado
Actualizado: 28 de oct, 2026
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BALANCE ELECTORAL 2026.png
Presentación Balance Electoral 2026.
Foto: Cortesía Registraduría Nacional.

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio inicio a la Segunda Semana de la Democracia, una iniciativa de alcance nacional orientada a articular esfuerzos entre entidades públicas, la academia y la sociedad civil para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y en los procesos electorales.

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Este espacio académico y de diálogo se desarrollará en 16 ciudades del país a través de más de 50 eventos presenciales y virtuales, contando con el respaldo de 16 universidades y 24 organizaciones nacionales e internacionales.

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Durante la jornada de instalación y la presentación del Balance Electoral 2026, el registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que fortalecer la democracia es una tarea que convoca a toda la sociedad a través de espacios de diálogo que reafirmen los principios democráticos y la participación activa.

El balance presentado en el evento expuso avances en la dinámica electoral del país. La participación de los colombianos registró un crecimiento progresivo: alcanzó el 52,4 % en las elecciones de Congreso (+0,8 % frente a 2022), el 57,9 % en la primera vuelta presidencial (+2,9 %) y un 63,6 % en la segunda vuelta (+5,4 %).

La creación de nuevos puestos de votación favoreció la participación electoral particularmente en territorios rurales en las votaciones para el Senado, la participación rural superó a la urbana con un 55,4 % frente al 51,7 %. La habilitación de más de tres puestos nuevos en diversos municipios incrementó la asistencia a las urnas cerca de 9 puntos porcentuales, mientras que en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) el aumento rozó los 12 puntos.
En el exterior, la cobertura llegó a 81 países mediante 2.181 mesas, elevando la participación de los colombianos en el extranjero al 20 %.

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En términos de transparencia y eficiencia operativa, el preconteo de Senado alcanzó el 50 % de las mesas informadas a las 7:14 p. m., reduciendo en 36 minutos el tiempo registrado en 2022.
En la segunda vuelta presidencial, la diferencia entre el preconteo y el escrutinio final fue del 0,004 % (un margen de 1.093 votos). Adicionalmente, la pedagogía sobre el tarjetón permitió reducir el voto nulo en la Cámara de Representantes, pasando del 9,4 % en 2018 al 3,3 % en 2026.

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Durante la semana, los conversatorios abordarán temáticas como el impacto de la inteligencia artificial, la prevención de la desinformación y la participación política de mujeres, jóvenes, grupos étnicos y sectores sociales LGBTIQ+.

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Para conocer en detalle la programación completa de los eventos presenciales y virtuales en cada región, se invita a la ciudadanía a consultar las plataformas digitales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://semanadelademocracia.registraduria.gov.co/

** Contenido elaborado con información de la Registraduría Nacional del Estado Civil presentada en la sesión del Balance Electoral 2026

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