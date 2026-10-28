"Oren por mi hijo": las palabras de Poncho Zuleta tras el accidente de Kbeto en el Cesar

El cantante vallenato Kbeto Zuleta, hijo del reconocido artista Poncho Zuleta, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras el grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus en el que viajaba su agrupación cayó desde un puente al río Ariguaní.

El siniestro se registró en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar, y dejó cuatro personas fallecidas y varios heridos, entre ellos integrantes del grupo musical.

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Ante la situación, su padre, Poncho Zuleta, llegó a la clínica donde se encuentra hospitalizado su hijo y pidió a sus seguidores que oraran por su recuperación.



"Oren por mi hijo", fueron las palabras del cantante vallenato en un video difundido tras su llegada a la clínica Iberoamérica en Barranquilla.

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De acuerdo con los reportes médicos conocidos, Kbeto Zuleta permanece bajo atención especializada luego de sufrir graves lesiones en el accidente, que obligaron a la amputación de una de sus piernas. El artista ha mostrado signos de mejoría en su evolución, aunque continúa en cuidados intensivos y bajo vigilancia médica permanente.

Tras conocer lo sucedido, Poncho Zuleta interrumpió sus compromisos en Estados Unidos para viajar a Colombia y acompañar a su hijo durante su recuperación.

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Detalles del accidente de Kbeto Zuleta

De acuerdo con el relato de Jorge Luis Quintero Calderón, bajista de la agrupación y uno de los músicos que sobrevivieron al accidente, el grupo había terminado una presentación musical y emprendía el viaje de regreso cuando ocurrió el siniestro.

El accidente se produjo alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la mayoría de los ocupantes del bus se encontraba dormida.

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"Lo único que yo sentí fue el golpe del carro, el impacto", relató Quintero al explicar cómo salió expulsado del vehículo y terminó en el río Ariguaní.

Según su testimonio, solo logró reaccionar cuando se encontraba en el agua y tuvo que arrastrarse hasta la orilla con ayuda de uno de sus compañeros.

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En medio de la emergencia, Kbeto Zuleta quedó fuera del agua, cerca de la orilla. Allí, uno de los integrantes de su equipo intervino para controlar la hemorragia que presentaba en una de sus piernas mientras recibía ayuda.

El accidente también cobró la vida del guitarrista Harold Santana y del corista Geovanny Lobo, integrantes de la agrupación. Sus familiares adelantaron los trámites correspondientes tras el traslado de los cuerpos a Medicina Legal, en Valledupar.

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De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, cuatro personas fallecieron y otras resultaron heridas. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente?

Hasta el momento, no se ha establecido con certeza qué provocó que el bus en el que viajaba la agrupación de Kbeto Zuleta se saliera de la vía y cayera desde el puente sobre el río Ariguaní.

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En su testimonio, Jorge Luis Quintero Calderón aseguró que los integrantes del grupo desconocen las circunstancias exactas del siniestro y que, hasta ahora, solo han escuchado versiones sin confirmar.

"No sabemos nada, hermano. Todo lo que se escucha son rumores, que se pudo haber quedado dormido, que se le atravesó algo, pero no tenemos claro", manifestó el músico.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

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