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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ella es Lizeth Alejandra Castaño, la joven que fue secuestrada en una panadería en Guacarí

Ella es Lizeth Alejandra Castaño, la joven que fue secuestrada en una panadería en Guacarí

La alcaldesa de Guacarí habló en Noticias Caracol sobre lo que se sabe hasta ahora del secuestro de la mujer de 19 años.

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Lizeth Alejandra Castaño, secuestrada en Guacarí
Fotos: Redes sociales / video cámara de seguridad establecimiento

La comunidad de Guacarí, Valle del Cauca, está conmocionada ante el secuestro de una joven de 19 años en una establecimiento familiar en la madrugada del 27 de octubre. El angustioso momento quedó captado en video en las cámaras de seguridad de la panadería, cuando hombres armados ingresaron, amedrentaron a los presentes y terminaron secuestrando a la hija del dueño.

¿Quién es la mujer que fue secuestrada en una panadería de Guacarí?

Se trata de Lizeth Alejandra Castaño Montes, una joven de 19 años, cuya familia es la dueña de la panadería en la que ocurrieron los hechos. La joven estaba abriendo el local, ubicado en el barrio La Primavera, al sur del municipio, acompañada por su novio y un trabajador. En ese momento, tres hombres armados ingresaron al establecimiento, encañonaron a los dos hombres, mientras que a la joven la obligaron a subir con ellos a una camioneta y se la llevaron con rumbo desconocido.

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La alcaldesa del municipio de Guacarí, Leonora Abadía, entregó detalles a Noticias Caracol En Vivo sobre el secuestro de la joven Lizeth Alejandra Castallo. La mandataria local expresó la profunda consternación que embarga a las autoridades y a la ciudadanía frente a este hecho que altera la convivencia de la población.

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De acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa, los allegados a la joven son reconocidos como "personas de bien" que jamás registraron denuncias ni reportaron llamadas extorsivas, acosos ni intervenciones previas ante la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno o la Policía Nacional. Por esta razón, la mandataria calificó el rapto como una "sorpresa total", subrayando que Guacarí se ha caracterizado por ser un municipio sumamente tranquilo donde un delito de esta gravedad no se había presentado con anterioridad, siendo la primera vez que ocurre un evento de este tipo en la zona urbana.

¿Qué hipótesis se tienen sobre el secuestro de Lizeth Castaño?

Respecto a las pesquisas para dar con el paradero de la joven y sus captores, la alcaldesa detalló el trabajo de trazabilidad realizado sobre la ruta de escape del vehículo utilizado. "Nosotros sabemos cómo salieron del municipio porque cogieron hacia la zona sur; pasaron por un callejón que va hacia el ingenio Pichichí para llegar supuestamente a Puente Rojo", señaló la mandataria local. No obstante, Abadía aclaró que estos datos aún están en proceso de verificación precisa, siendo el último registro fílmico de las cámaras de seguridad el obtenido en el sitio conocido como Tres Esquinas, ubicado en el corregimiento de Guabitas.

Ante la gravedad de la situación, la administración municipal adelantó un Consejo de Gobierno con la participación de todas las autoridades locales y la Fuerza Pública, el cual concluyó sobre las 11:30 de la mañana de la jornada anterior con el fin de coordinar la respuesta institucional inmediata. Asimismo, la mandataria confirmó la realización de un nuevo Consejo de Seguridad para dar seguimiento a los últimos reportes e investigaciones adelantadas por el grupo Gaula de la Policía.

Con el propósito de incentivar la colaboración ciudadana que conduzca a la pronta localización de la víctima, la alcaldesa reiteró el ofrecimiento de una recompensa de 30 millones de pesos para quienes aporten información certera sobre el caso. En sus declaraciones finales, Leonora Abadía hizo un emotivo llamado público a las personas que tienen en su poder a la joven, exigiendo el estricto respeto a su vida e integridad física. "Es una niña llena de proyectos, una niña de 19 años donde lo único que necesitamos es que ella regrese pronto y que esté bien", concluyó la alcaldesa.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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