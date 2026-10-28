BOSUR-KRATOS: el megaoperativo contra la delincuencia que se tomó Santa Fe y San Bernardo en Bogotá

En la madrugada de este miércoles 28 de octubre en Bogotá se llevó a cabo un megaoperativo contra las estructuras criminales que operan en la capital, el cual estuvo liderado por el presidente Abelardo de la Espriella y se denominó 'BOSUR-KRATOS'.



La operación realizada de manera conjunta entre la Policía Metropolitana de Bogotá, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación arrancó a la 1:00 de la mañana en diferentes puntos estratégicos de la capital del país. Los uniformados se desplegaron y llevaron acciones simultáneas principalmente en el sector de Santa Fe, Ciudad Bolívar y el centro de la capital.



¿Cómo fue el megaoperativo de las autoridades en Bogotá?

La caravana presidencial instaló su PMU en la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá y desde allí coordinó con las autoridades todas las acciones para combatir la delincuencia. Tras recibir las indicaciones del mandatarios, varias unidades se desplazaron a diferentes puntos para cumplir con sus labores. Una de las primeras se llevaron a cabo a pocas cuadras de la estación de la Policía en la que permaneció el jefe de Estado, en la calle sexta con avenida Caracas.

Unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), se desplazaron hacia el barrio San Bernardo, también denominado entre los habitantes como la "olla de San Bernardo", un lugar que pese a sus constante presencia de las autoridades, suele enfrentar problemáticas de seguridad por ser una de las zonas de la ciudad con mayor presencia de habitantes de calle y expendedores de droga.

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La presencia institucional se tomó la carrera 10.ª, la carrera 9.ª y la carrera 8.ª, cubriendo el perímetro comprendido entre las calles 2.ª y 6.ª en donde priorizaron acciones para combatir el microtráfico e identificar otras irregularidades que generan preocupación e inseguridad entre los ciudadanos.



De la misma forma, otras unidades llegaron a la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, donde realizaron requisas negocio por negocio, dejando paralizada la operación nocturna y de la madrugada en el lugar, ya que varios de los locales que funcionan en el lugar se quedaron rápidamente sin clientes. Coordinado con este operativo, un dron sobrevoló la zona para reforzar las labores de vigilancia e identificar si algunas personas intentaban escapar o esconder algo en los tejados de las viviendas.



Se está a la espera de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella dé a conocer los resultados de este megaoperativo contra la delincuencia en la ciudad. El mandatario, en su cuenta de X escribió: "Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico. En el transcurso de la mañana daré los respectivos detalles. Y acabo de terminar la exitosa operación 'BOSUR-KRATOS'. En un rato, publicaré vídeo de la misma".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co