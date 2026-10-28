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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Inmenso trancón en Bogotá por accidente entre carro particular y bus de TransMilenio en la NQS

Inmenso trancón en Bogotá por accidente entre carro particular y bus de TransMilenio en la NQS

Se reportan varios heridos en el lugar que están siendo atendidos mientras las autoridades atienden la situación.

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Accidente Bogotá
Foto: Noticias Caracol

En la mañana de este miércoles 28 de octubre se presenta un gran trancón en la carrera 30 en Bogotá, luego de que se presentara un accidente entre varios vehículos y un biarticulado de TransMilenio. En el lugar, las autoridades se encuentran atendiendo la situación, pues se reporta que hay varios heridos.

El accidente ocurrió específicamente en el sentido Norte-Sur subiendo el puente vehicular que está entre las estaciones de TransMilenio Ricaurte y Paloquemao. Los primeros reportes de las autoridades de movilidad de la ciudad indican que se trataría de un choque múltiple en el que están involucrados un carro particular, un camión y el biarticulado de TransMilenio.

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El siniestro se dio en el carril mixto y causó daños materiales en los carros involucrados. Debido a la situación, en el punto se genera una gran congestión de vehículos que intentan subir el puente sentido Norte-Sur, por lo que se empiezan a generar desvíos para aliviar la movilidad.

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