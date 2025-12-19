En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre ataque terrorista a base militar de Aguachica, en Cesar

Presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre ataque terrorista a base militar de Aguachica, en Cesar

Al menos seis militares colombianos murieron y otros 31 más resultaron heridos. "Sucede por faltas de sistemas antidrones priorizados", afirmó el jefe de Estado colombiano en su cuenta de X, quien anunció que se comprarán estos sistemas.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 19 de dic, 2025
Presidente Petro habla de menores fallecidos en bombardeos a disidencias.
Gustavo Petro.
Colprensa

