Presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre ataque terrorista a base militar de Aguachica, en Cesar

Al menos seis militares murieron y otros 31 resultaron heridos este jueves en un ataque perpetrado contra una base militar ubicada en zona rural de Aguachica, en el departamento del Cesar, según informó este viernes a primera hora el comando de la Quinta Brigada, orgánica de la Segunda División del Ejército, que atribuyó el hecho al Eln. "En esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales tipo tatuco", se lee en el reporte.

De manera preliminar se había informado de la muerte de cuatro militares y siete heridos. Esa información fue replicada por el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta de X. Sin embargo, el balance de este viernes aumenta la cifra a seis víctimas mortales y una treintena de heridos, "de los cuales cinco requirieron atención médica especializada y 26 lesionados leves que se encuentran pendientes por dar de alta".

Sobre los seis militares muertos, la Quinta Brigada confirmó sus identidades: se trata de los soldados profesionales Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarin, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez.



Tras lo ocurrido, el presidente Petro afirmó que esto "sucede por faltas de sistemas antidrones priorizados". Y manifestó que "en las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la compra inmediata de los sistemas, valen un billón de pesos para todo el país. Espero no derrumben la búsqueda de estos recursos nuevos. Se usará la urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación".



La Base Militar del 27, donde se produjo el atentado, pertenece al Batallón de Infantería No. 14 y, según el Ejército, fue atacada con artefactos explosivos, ante lo cual los militares respondieron con ráfagas de fusil. Esta unidad militar está ubicada en el caserío el Juncal, en jurisdicción de Aguachica, segunda ciudad del Cesar, región donde opera principalmente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), que esta semana perpetró cerca de cien acciones armadas como parte de un paro armado de 72 horas en los departamentos donde tiene presencia.

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, atribuyó al Eln el "cobarde ataque" y dijo que unidades del Ejército "en acciones conjuntas y coordinadas se encuentran asegurando el área y evacuando el personal que ha sido afectado en esta acción terrorista".

Este ataque se produce en medio de un recrudecimiento de la violencia guerrillera en el país en vísperas de la Navidad. Hasta hoy, el hecho más grave de esta ofensiva guerrillera era la toma el pasado martes de la localidad de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, donde durante más de siete horas y a plena luz del día, disidentes de las Farc atacaron con explosivos y ráfagas de fusil el puesto policial y edificaciones aledañas. La toma guerrillera de Buenos Aires dejó ocho policías heridos y la destrucción del puesto policial y otras edificaciones de ese municipio.

