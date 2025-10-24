En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Duro discurso de general William Rincón, nuevo director de Policía, sobre su hijo Juan Felipe Rincón

Duro discurso de general William Rincón, nuevo director de Policía, sobre su hijo Juan Felipe Rincón

"Ese dolor no es solo mío, es el mismo que sienten millones de colombianos que han perdido a un ser querido", manifestó el nuevo director de la institución.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de oct, 2025
Duro discurso de general William Rincón, nuevo director de Policía, sobre su hijo Juan Felipe Rincón
General William Rincón, director de la Policía Nacional -
Colprensa

