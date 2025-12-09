Reportan plástico en comida para perros: este es el producto que están retirando del mercado

Una nueva alerta fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La entidad, encargada de la vigilancia de varios productos en el país norteamericano, dio a conocer que un artículo de comida para perros podría estar contaminado con un plástico extraño.

La empresa FROMM FAMILY FOODS efectuó la notificación a la FDA. El producto se vende congelado y el fabricante comenzó el retiro de los mercados al reportar que podría contener la presencia de un plástico extraño que podría ser perjudicial para la salud de las mascotas.



¿Qué se sabe de la alerta de plástico en comida para perros?

Según la FDA, la empresa FROMM FAMILY FOODS ha retirado del mercado 300 cajas de alimento congelado para perros de la referencia "Bonnihill Farms BeefiBowls Beef Recipe". El alimento es cocinado suavemente y podría existir una contaminación con plástico extraño.



"Podrían presentarse posibles reacciones adversas en perros de todos los tamaños; sin embargo, hasta la fecha no se han reportado enfermedades ni lesiones por parte de los consumidores", se lee en un comunicado de la entidad estadounidense.

Detalles del producto alertado por la FDA:



Nombre del producto : Bonnihill BeefiBowls Receta de carne de res

: Bonnihill BeefiBowls Receta de carne de res Peso neto : 473 g (16 oz) por envase

: 473 g (16 oz) por envase UPC : 072705135004

: 072705135004 Código de lote: Consumir preferentemente antes del 25/12/2026 B01

De acuerdo con la información proporcionada por el fabricante, el producto retirado afectado se distribuyó en tiendas de mascotas locales de Estados Unidos, en los estados de Illinois, Wisconsin, Texas, Arkansas, Mississippi, Oklahoma, Luisiana, California, Nevada, Arizona, Colorado, Oregón, Washington y Alaska, y en Canadá, en la provincia de Ontario. El producto se envasa en envases de 473 g (16 oz) con fecha de caducidad: 25/12/2026. A continuación, se incluye una descripción del producto afectado.



Riesgos del consumo de plástico en perros

La FDA indica que los perros que ingieren plástico pueden presentar varios síntomas, entre los que se encuentran: vómitos, pérdida de apetito, letargo o malestar estomacal. "El plástico, consumido en grandes cantidades, puede provocar graves problemas de salud en los perros, como malestar gastrointestinal y riesgo de obstrucción intestinal", aseguraron.

Asimismo, la entidad explicó que los consumidores cuyos perros hayan consumido alguno de los productos afectados y presenten los síntomas mencionados deben contactar de inmediato a su veterinario. "No hay otros productos Fromm afectados por este retiro. El retiro se inició tras recibir quejas de contaminación con plástico".

Comida para perros es retirada del mercado por alerta de bacteria

El pasado mes de octubre, la FDA reportó el retiro del mercado de cuatro lotes de un producto para perros que, al parecer, estaría contaminado con una bacteria que puede afectar la salud de las mascotas y humanos.

"Best Buy Bones, Inc. de Mount Morris, estado de Michigan, retira del mercado cuatro lotes de premios para mascotas Nature's Own Pet Chews Bully Bites de 1 libra en bolsas de 16 oz con fecha de caducidad compartida de septiembre de 2027, debido a la posibilidad de estar contaminados con Salmonella", se lee en la alerta sanitaria, emitida el pasado viernes 3 de octubre.

La entidad estadounidense dio a conocer que se distribuyeron cerca de 34 bolsas de premios para mascotas de la referencia Nature’s Own Pet Chews Bully Bites de 450 g desde Minnesota. Estos productos se vendieron en tiendas minoristas del estado de Wisconsin después del pasado 23 de septiembre. El hallazgo se hizo cuando se recolectaron muestras del producto el 11 de septiembre de 2025 y fueron analizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El producto dio positivo en la prueba de Salmonella.