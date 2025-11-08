Petro se pronuncia sobre intento de atentado cerca a batallón en Tunja: "se neutralizó"

Una fuerte explosión causó pánico la mañana de este sábado, 8 de noviembre, en la capital de Boyacá. Los hechos ocurrieron cerca al Batallón Gustavo Rojas Pinilla de Tunja y las autoridades confirmaron que se trató de la neutralización de una acción terrorista.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró a través de su cuenta en X que la situación no dejó víctimas mortales.

"Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales", escribió el mandatario.



Así mismo, Petro se refirió a la lucha contra el narcotráfico: "No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil".



Lo que se sabe del atentado frustrado

De acuerdo con la información preliminar, hacia las 5:30 de la mañana una volqueta dejada en inmediaciones del batallón generó alerta y las autoridades activaron los debidos protocolos de atención. Al corroborar que se trataba de un vehículo cargado con explosivos, las casas aledañas fueron evacuadas y, minutos más tarde, se escucharon las primeras detonaciones, que corresponderían a tatucos que serían lanzados contra el Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja.