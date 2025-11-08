Autoridades confirman neutralización de intento de atentado en cercanías a batallón de Tunja

En la mañana de este sábado se confirmó la explosión de una volqueta que estaba ubicada a 200 metros de la unidad de un Batallón en Tunja, departamento de Boyacá. El vehículo estaba lleno de explosivos. Al empezar a hacer una detonación controlada se registra una primera explosión que afecta los lugares aledaños.

El presidente Gustavo Petro confirmó que se neutralizó un atentado que tenía como objetivo las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja. "La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil", escribió el mandatario en su cuenta de X.

¿Qué se sabe de intento de atentado con volqueta en batallón de Tunja?

Por su parte, la fuerza pública compartió un comunicado dando información del hecho. "Neutralización acción terrorista (...) En activación al plan BUEN VECINO; es alertado el COB del BIBOL1 por ciudadanos del barrio Curubal del Municipio de Tunja, quien alerta la presencia de una volqueta abandonada y encendida, donde en reacción conjunta con patrullas que hacían presencia externa del BIBOL y la PM del BAS01 se evidencia el vehículo en las condiciones descritas (abandonada, encendida y con artefactos explosivos en su volco)".



De acuerdo con registros en cámaras de seguridad se evidenció la presencia de un hombre bajando de la volqueta y acompañado de otra persona en una moto. "Emprende la huida al percatar la presencia de la tropa", explicaron en el informe. Las autoridades activaron plan de reacción en el Cantón y posterior evacuación del personal, activación de plan candado con Policía Nacional, evacuación de los vecinos del lugar y coordinación acciones para desactivación.



La Alcaldía de Tunja dio detalles de la situación en un video. "Desde las 5:30 de la mañana recibimos información de la comunidad de la ciudad Tunja, en donde se evidencia un vehículo con elementos extraños en su interior. De inmediato se activan todos los protocolos de atención en conjunto con nuestro Ejército, nuestra Policía Nacional y la Alcaldía de Tunja, con el fin de evidenciar y corroborar qué tipo de elementos se encuentran dentro del vehículo. Informamos que en este momento en conjunto con el equipo antiexplosivos y toda la fuerza pública, siguiendo todos los protocolos, estamos realizando explosiones controladas", explicó Alejandra Pico, secretaria de Gobierno de Tunja.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL