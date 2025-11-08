En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
JULIANA GUERRERO
DESAFÍO SIGLO XXI
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Autoridades confirman neutralización de intento de atentado en cercanías a batallón de Tunja
Lo último

Autoridades confirman neutralización de intento de atentado en cercanías a batallón de Tunja

En la mañana de este sábado se registró una fuerte explosión en Tunja, departamento de Boyacá. La detonación controlada provino de una volqueta estacionada en cercanías al batallón Gustavo Rojas Pinilla.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
Autoridades confirman neutralización de intento de atentado en cercanías a batallón de Tunja
La explosión se dio mientras trataban de hacer una detonación controlada.
Cortesía

Publicidad

Publicidad

Publicidad