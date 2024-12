Pico y placa Bogotá de la semana del 23 al 27 de diciembre de 2024: pilas con la rotación en Navidad

La Alcaldía de Bogotá ha implementado elsistema de pico y placa como una estrategia para disminuir el tráfico vehicular y mejorar la calidad del aire en la ciudad. Esta normativa, que ha sufrido múltiples ajustes con el paso del tiempo, sigue siendo fundamental para regular la movilidad en la capital.

El esquema de pico y placa está vigente de lunes a viernes, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., restringiendo la circulación de vehículos particulares según el último número de su placa. Los días pares se prohíbe el tránsito de los automóviles cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en días impares, la restricción aplica para los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0.

Esta regulación no solo tiene como propósito aliviar el flujo vehicular, sino también incentivar el uso del transporte público y promover alternativas de movilidad más sostenibles.



Pico y placa en la semana del 23 al 27 de diciembre

El pico y placa en Bogotá restringe la circulación de vehículos particulares según el último dígito de la placa. Para la semana del 23 al 29 de diciembre, las rotaciones serán las siguientes:



Lunes 23 de diciembre: Pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 24 de diciembre: Pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 25 de diciembre (festivo): No aplica restricción.

No aplica restricción. Jueves 26 de diciembre: Pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 27 de diciembre: Pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Es importante recordar que el horario del pico y placa en Bogotá se extiende de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., abarcando las horas de mayor demanda vehicular.

El exceso de velocidad puede resultar en una multa de hasta de $650.000. - Alcaldía de Bogotá

La multa por ignorar el pico y placa

Los conductores que no acaten la medida podrán enfrentar una multa de hasta $650.000, además de la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales y complicaciones logísticas. Para aquellos que requieran movilizarse en sus vehículos durante los días de restricción, existe la opción del pico y placa solidario.

Este permiso permite circular libremente a cambio de una tarifa diaria, mensual o anual, que puede ser gestionada a través de la página web de la Secretaría de Movilidad. Son solo algunos tipos de vehículos no están sujetos al pico y placa, por lo tanto no se ganarían una multa por andar en día de pico y placa. Entre ellos se encuentran:



Vehículos eléctricos y de cero emisiones.

Vehículos híbridos.

Carrozas fúne­bres.

Vehículos de emergencia.

Vehículos destinados al transporte de personas en condición de discapacidad.

Vehículos con tres o más ocupantes.

Vehículos de medios de comunicación.

Pico y placa en Bogotá - Getty Images - Alcaldía de Bogotá

Pico y placa para taxis en Bogotá

Lunes 23: No circulan vehículos con placas terminadas en 5, 6. Martes 24: No circulan vehículos con placas terminadas en 7, 8. Miércoles 25 (festivo): Sin restricción. Jueves 26: No circulan vehículos con placas terminadas en 1, 2. Viernes 27: No circulan vehículos con placas terminadas en 3, 4. Sábado 28: No circulan vehículos con placas terminadas en 5, 6. Domingo 29: Sin restricción.

Pico y placa para vehículos de carga mayores a 20 años

En Bogotá, los vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad están sujetos a restricciones especiales de circulación. De lunes a viernes, no se les permite transitar entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., ni entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m., independientemente del número final de su placa.

Por su parte, los sábados enfrentan una limitación rotativa desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Para el mes de diciembre de 2024, la asignación de placas afectadas por esta medida se distribuye de la siguiente manera:



Sábado 14 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Sábado 21 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Sábado 28 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Alternativas de transporte en Bogotá

Para facilitar la adaptación a estas restricciones, la ciudad ofrece diversas alternativas de transporte:



Transporte público: Transmilenio y el SITP son opciones rápidas y accesibles. Ciclovías: Bogotá cuenta con una red de ciclovías ideal para promover la movilidad sostenible. Movilidad compartida: Aplicaciones de transporte colaborativo que reducen la cantidad de vehículos en las calles.

En esta temporada festiva, es fundamental planificar los desplazamientos con antelación y optar por opciones que contribuyan a descongestionar las vías y a mejorar la calidad del aire en la capital.