Pico y placa en Ibagué del 30 de junio al 3 de julio de 2026: ojo para que no le multen

Durante la transición entre el primer y el segundo semestre del año 2026, la ciudad de Ibagué implementará cambios significativos en su regulación de movilidad para vehículos particulares. La semana comprendida entre el martes 30 de junio y el viernes 3 de julio de 2026 es especialmente relevante para los conductores, ya que marca el cierre de un ciclo de rotación y el inicio de un nuevo esquema diseñado para mejorar el flujo vehicular y reducir la congestión en la capital tolimense.



¿Qué días hay pico y placa en Ibagué?

La restricción de pico y placa en Ibagué se aplica de lunes a viernes, quedando excluidos los fines de semana y los días festivos. Para el periodo solicitado, el calendario se distribuye de la siguiente manera:



Martes 30 de junio: Es el último día en que rige la rotación del primer semestre, afectando a los vehículos con placas terminadas en 0 y 1 .

Es el último día en que rige la rotación del primer semestre, afectando a los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 1 de julio: Comienza formalmente el nuevo esquema del segundo semestre. Por la estructura de la rotación, se mantiene la restricción para los dígitos 0 y 1 .

Comienza formalmente el nuevo esquema del segundo semestre. Por la estructura de la rotación, se mantiene la restricción para los dígitos . Jueves 2 de julio: La medida restringe la circulación de los vehículos cuyas placas finalizan en 2 y 3 .

La medida restringe la circulación de los vehículos cuyas placas finalizan en . Viernes 3 de julio: No pueden transitar los automóviles con placas terminadas en 4 y 5.

Cabe destacar que, aunque el sábado 4 de julio no forma parte de los días hábiles con restricción, la normativa establece una etapa pedagógica del 1 al 7 de julio, permitiendo a los ciudadanos adaptarse al nuevo orden sin enfrentar sanciones económicas inmediatas.



¿Cómo funciona el pico y placa en Ibagué?

El sistema opera bajo un horario de jornada continua, iniciando a las 6:00 a. m. y extendiéndose hasta las 9:00 p. m.. La restricción se aplica según el último dígito de la placa del vehículo particular.

Una particularidad del sistema en Ibagué es la existencia de la “hora valle”, un beneficio que permite la circulación controlada incluso en los días de restricción. Este beneficio está disponible exclusivamente para los vehículos que se encuentran matriculados en la ciudad de Ibagué y se divide en dos franjas horarias: de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.. Por el contrario, aquellos vehículos matriculados fuera de la ciudad no cuentan con esta flexibilidad y deben acatar la restricción total durante las quince horas del programa.



¿Qué vehículos sí pueden circular durante pico y placa en Ibagué?

La administración municipal ha definido un conjunto de excepciones para asegurar que los servicios esenciales y la movilidad sostenible no se vean afectados. Entre los vehículos autorizados para circular sin importar su número de placa se encuentran:



Motocicletas: A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades del país, en Ibagué este tipo de transporte no está sujeto a la medida de pico y placa.

A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades del país, en Ibagué este tipo de transporte no está sujeto a la medida de pico y placa. Vehículos de tecnologías limpias: Automóviles eléctricos, híbridos o que funcionen con gas natural están exentos para incentivar el transporte ecológico.

Automóviles están exentos para incentivar el transporte ecológico. Servicios de emergencia: Incluye ambulancias, vehículos de bomberos y de organismos de socorro.

Incluye ambulancias, vehículos de bomberos y de organismos de socorro. Atención especializada: Transporte destinado a personas con discapacidad y vehículos de servicios públicos domiciliarios como agua, energía y aseo.

Transporte destinado a personas con discapacidad y vehículos de servicios públicos domiciliarios como agua, energía y aseo. Seguridad y logística: Vehículos oficiales de autoridades, seguridad, medios de comunicación, transporte de valores y carga de alimentos esenciales.

¿Cuál es la multa por incumplir pico y placa en Ibagué?

El incumplimiento de la normativa conlleva sanciones severas tanto económicas como administrativas. La multa establecida equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Se estima que para el año 2026, este valor superará los $875.000 pesos colombianos.

Adicionalmente a la multa, las autoridades de tránsito están facultadas para proceder con la inmovilización del vehículo, lo que acarrea costos logísticos extras para el infractor. No obstante, durante la primera semana de julio, los conductores que infrinjan el nuevo esquema recibirán una sanción pedagógica, aunque deberán cumplir con la formación vial requerida para evitar que se convierta en una multa económica posterior. En conclusión, la semana analizada representa un periodo crítico de transición donde la información preventiva es fundamental para los habitantes de Ibagué.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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