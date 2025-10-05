En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA
Pico y Placa en Medellín del 6 al 10 de octubre: así operará restricción vehicular en la ciudad

Pico y Placa en Medellín del 6 al 10 de octubre: así operará restricción vehicular en la ciudad

La medida de pico y placa en Medellín mantiene su rotación fija para la semana de octubre, afectando a vehículos particulares y motocicletas entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. durante toda la semana.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2025
Pico y Placa en Medellín del 6 al 10 de octubre: así operará restricción vehicular en la ciudad
Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.
Getty Images/Alcaldía de Medellín

