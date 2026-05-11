¿Por qué está haciendo más calor de lo normal en Colombia? La razón detrás, según Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante los primeros días de mayo se registraron temperaturas máximas por encima de los promedios históricos en distintas zonas del territorio nacional, especialmente en la región Caribe, San Andrés y algunos municipios del interior del país.

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De acuerdo con el más reciente comunicado de la entidad, las altas temperaturas continuarán durante los próximos días y podrían mantenerse, al menos, hasta mediados de mayo de 2026. Aunque el Ideam prevé una disminución paulatina del calor después del 12 y 13 de mayo, las condiciones secas y el aumento de la temperatura seguirán presentes en varias regiones.

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Caribe y San Andrés, entre las zonas más afectadas por el calor

El informe del Ideam señala que la región Caribe presentó las anomalías térmicas más fuertes durante la primera semana del mes. Ciudades como Valledupar, Santa Marta y Riohacha registraron temperaturas superiores a sus promedios habituales.



En Valledupar, por ejemplo, la temperatura máxima alcanzó los 38 grados Celsius, cerca de cuatro grados por encima del promedio histórico para mayo. En Santa Marta se reportaron hasta 36,5 grados, mientras que en Riohacha el termómetro llegó a 36,2 grados.



San Andrés también presentó temperaturas superiores a las normales para esta época del año. Según el reporte técnico, la isla alcanzó 33,7 grados, con varios días consecutivos de incremento térmico. Estas condiciones han generado incomodidad entre los habitantes, especialmente por la sensación térmica que, en algunos casos, supera los 40 grados debido a la humedad y la poca presencia de lluvias.



El calor también aumentó en ciudades del interior del país

Aunque las temperaturas más altas se concentraron en la costa Caribe, el Ideam indicó que el fenómeno también se extendió a otras regiones del país. En Medellín se registraron máximas de 31,3 grados, superando en más de tres grados el promedio histórico de mayo. Barrancabermeja alcanzó 36,4 grados, mientras que Cúcuta reportó 35,6 grados después de varios días consecutivos de aumento.

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Bogotá también presentó temperaturas superiores a lo habitual. La capital registró un máximo de 22,2 grados el pasado 5 de mayo, cerca de tres grados por encima del promedio histórico mensual. Asimismo, la situación se repitió en otras regiones como la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico. En Quibdó, por ejemplo, se evidenció uno de los incrementos más notorios, pasando de 26,2 a 34,2 grados en apenas tres días.



Incrementan las alertas por incendios forestales

Además del aumento de las temperaturas, el Ideam alertó sobre el crecimiento de las alertas por incendios de cobertura vegetal en varias zonas del país. Entre el 1 y el 8 de mayo, las alertas amarillas pasaron de siete a 42 registros y las alertas naranjas aumentaron de cero a 55 y las rojas llegaron a 24 municipios.

La región Caribe concentra cerca del 65% de las alertas activas, especialmente en departamentos como La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre y Norte de Santander. Según la entidad, la combinación entre temperaturas elevadas, disminución de lluvias y presencia de vientos favorece la propagación de incendios forestales y aumenta el riesgo en zonas de vegetación seca.



¿Hasta cuándo seguirán las altas temperaturas en Colombia?

El Ideam explicó que las condiciones cálidas están relacionadas con un sistema anticiclónico ubicado sobre el mar Caribe, el cual ha generado cielos despejados, pocas lluvias y aumento de la temperatura en gran parte del norte del país.

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De acuerdo con los modelos de pronóstico, las altas temperaturas continuarían entre el 11 y el 17 de mayo. Sin embargo, hacia el 12 y 13 de mayo podría comenzar un descenso gradual de las temperaturas debido al desplazamiento y debilitamiento de este sistema atmosférico.

La entidad estima que ciudades como Barranquilla podrían registrar temperaturas entre 34 y 36 grados durante los próximos días. En Riohacha se esperan máximas de hasta 37 grados, mientras que Santa Marta y Cartagena permanecerían entre 33 y 35 grados.

Pese a la posible reducción gradual del calor, el Ideam indicó que mayo tendría menos lluvias de lo normal en varias regiones del país, especialmente en la Andina, Caribe y Pacífica.



Recomiendan tomar medidas para evitar afectaciones en la salud

Ante las altas temperaturas, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para tomar medidas de prevención y evitar afectaciones relacionadas con el calor extremo. Entre las principales recomendaciones están aumentar el consumo de agua, evitar la exposición prolongada al sol entre las horas de mayor radiación y no dejar niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados.

También pidieron estar atentos a síntomas relacionados con golpes de calor, como mareo, debilidad, sudoración excesiva, náuseas y agotamiento físico.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co