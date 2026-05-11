Por TikTok: así engañaron a mujer colombiana para ser víctima de trata de personas

Lo que comenzó como una supuesta oportunidad laboral en Ecuador terminó convirtiéndose en una pesadilla para una mujer colombiana que, según denunciaron sus familiares, habría sido víctima de una red de trata de personas que opera en varios países. Su caso hace parte de un reciente operativo internacional que permitió el rescate de cerca de 20 mujeres en Europa y América Latina.



Las autoridades permanecen en alerta ante el incremento de casos de colombianas captadas mediante engaños, principalmente a través de redes sociales, para luego ser sometidas a explotación y amenazas fuera del país.

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Una de las víctimas fue una mujer de 29 años que viajó a Ecuador tras conocer a un hombre por la plataforma TikTok, identificado por las autoridades con el alias de Kevin. Según relató su madre, el hombre le prometió oportunidades laborales y mejores ingresos.

“Y ella me dijo: ‘Ma, me resultó una oferta de empleo muy buena’. ¿Y en dónde? Ella me dijo: ‘En Ecuador’”, recordó la señora Gloría, madre de la mujer en medio de una entrevista con Noticias Caracol.



"El la convenció, le dijo que por ahí habían muchas oportunidades de empleo, que por allá se ganaba muy bien". afirmó su mamá mencionando que ella le comentó que se conocían unicamente por TikTok



La familia aseguró que inicialmente Yuli mantenía comunicación constante desde Ecuador, pero con el paso de las semanas las llamadas y mensajes comenzaron a desaparecer. Lo que generó la preocupación de su familia.

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“Los primeros días ella se comunicaba muy seguido y ya por ahí como al mes ya dejó de comunicarse. Yo le escribía y nada, no le llegaban los mensajes”, relató su madre.

Tras casi tres meses sin saber de ella, la mujer volvió a contactar a su familia desde el teléfono de otra persona. Sin embargo, la conversación despertó sospechas inmediatas.

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“Hablaba muy enredado. Hasta yo le dije: ‘¿Usted qué le pasa? ¿Usted por qué está hablando así?’”, contó.



La llamada que alertó a la familia

De acuerdo con el relato de los familiares, alias Kevin habría descubierto que la mujer hablaba con su madre en Colombia. Antes de terminar la llamada, la mujer alcanzó a advertir sobre las amenazas que estaba recibiendo.

La conversación quedó grabada por su familia. En el audio, la mujer manifestó temor por su seguridad y aseguró estar vigilada.

“Y ya sabes, mija, que si yo no aparezco por acá fue él”, se escucha decir en la grabación.

La familia sostiene que, después de esa comunicación, la víctima habría sido golpeada nuevamente. Días más tarde volvió a contactar a su madre y le pidió ayuda para escapar.

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“Ese día que ella se iba a volar y ahí fue donde le lastimó el pie, le hirió la mano para que ella no se volara”, aseguró la señora Gloria.

La madre de la víctima logró obtener la ubicación del lugar donde permanecía retenida y presentó la denuncia ante el grupo contra delitos sexuales y familia de la Dijín. A partir de esa información se coordinó un operativo conjunto con autoridades ecuatorianas.



¿Cómo fue el operativo de rescate?

Según las autoridades, apenas 45 minutos después de la denuncia, uniformados llegaron hasta una vivienda en Ecuador donde encontraron a la colombiana encerrada.

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Durante el procedimiento fue capturado un sospechoso y la mujer fue rescatada en delicado estado de salud.

“Estaba en una habitación conectada a estas sustancias a través de un suero. Estaba en estado de inconsciencia”, indicaron las autoridades ecuatorianas.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y psicológica. Según las investigaciones, habría sido sometida a explotación sexual.

En medio del operativo, otro de los presuntos responsables escapó e intentó enfrentarse con balas a la policía antes de ser capturado. Las autoridades lo identificaron con el alias de Kevin, señalado de ser uno de los cabecillas de una red de tráfico de personas.



Otros operativos en varios países

Las acciones de las autoridades no se limitaron a Ecuador. Ese mismo día, en Chile, otra mujer colombiana fue rescatada en la ciudad de Antofagasta. Según la investigación, también habría sido engañada con falsas ofertas laborales relacionadas con modelaje.

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“Cuando llega a Chile se da cuenta que las condiciones laborales que le habían ofrecido eran totalmente contrarias y específicamente enfocadas al comercio sexual”, señalaron las autoridades.

En España también fueron liberadas ocho mujeres colombianas víctimas de trata de personas. Durante los operativos se reportó la captura de cinco personas y el hallazgo de sustancias estupefacientes.

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Las investigaciones indican que las víctimas eran controladas por una pareja de colombianos y que incluso existía un centro de llamadas donde recibían solicitudes relacionadas con características físicas y nacionalidad de las mujeres explotadas.

Los operativos se desarrollaron en países como España, Chile, Ecuador y Francia, pero fueron coordinados desde Colombia. En territorio colombiano también fueron capturados otros tres presuntos integrantes de la red.

Las autoridades alertaron sobre el crecimiento de este fenómeno y señalaron que cada mes entre 300 y 400 mujeres colombianas caerían en manos de redes de trata de personas.

Según los investigadores, ciudades como Medellín y Pereira registran un alto número de casos relacionados con este delito.

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“Colombia está en el top de los cinco países que viene siendo afectado con este delito de trata de personas”, advirtieron las autoridades.

Finalmente, la madre de la joven hizo un llamado a otras mujeres y familias para que extremen las precauciones frente a ofertas laborales o contactos realizados a través de redes sociales.

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“No, que no se metan en esas redes sociales, que eso no trae nada bueno”, expresó.

Para denunciar posibles casos de trata de personas o solicitar orientación, la Policía colombiana habilitó las líneas 314 357913 y 01 8000 522020.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co