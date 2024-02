Presentadora de Noticias Caracol se sorprende al ver montaje que le hicieron: “No soy yo”

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta que están usando los delincuentes para estafar a la gente a través de las redes sociales. Uno de esos casos es el de un video en el que aparecen Alejandra Murgas, presentadora de Noticias Caracol, y el futbolista Luis Díaz, en el que se habla de un supuesto proyecto social para ayudar a Colombia y piden donaciones. ¡Es una trampa!



La periodista vio las imágenes y sostuvo que “evidentemente no soy yo, se nota que no soy yo por la gesticulación, incluso en la gesticulación de Luis Díaz”.

“Es evidentemente una noticia falsa, tanto lo que digo yo como lo que dice Luis Díaz”, agregó la presentadora de Noticias Caracol, quien lamentó que sea “otra forma de utilizar la inteligencia artificial para engañar a la gente”.

Wilson Vega, periodista y especialista en tecnología, indicó que hacer este tipo de estafas “es muy sencillo porque la inteligencia artificial ha avanzado tanto que es posible manejar grandes volúmenes de información en muy poco tiempo. Y eso es lo que hace que permita mapear un rostro, ponerlo sobre otro y básicamente ponerlo a decir lo que uno no quería decir, o en estos momentos, incluso, generar completamente imágenes a partir de IA para de nuevo falsear información”.

“Al comienzo eran cosas como el rostro de una estrella de Hollywood en un video porno o situaciones incómodas o incluso chistosas, pero ya este último año hemos visto entrar esto en el terreno de lo criminal, y cosas como lo que estaba pasando con Alejandra Murgas y con Luis Díaz son un campanazo de que hoy en día necesitamos un nuevo tipo de disposición frente a la información que nos llega por redes”, agregó.

¿Cómo verificar que la información es falsa?

En el caso de la presentadora de Noticias Caracol, Vega señaló que “es evidente que esa no es ella. Claro, es evidente. Y si a usted le dicen y ya lo sabe, también le resulta evidente. Pero el problema es cuando lo cogen a uno desprevenido y en efecto es la misma voz y en efecto la figura parece real”.

Es por eso “que se necesita esa malicia de decir que todas estas cosas que son regalar dinero hay que desconfiar. Si las encuentra en redes, necesariamente considere que esa no es una fuente válida y acuda a la fuente oficial. Es decir, si esto es de Luis Díaz, ¿dónde está la página oficial?, ¿dónde está la fundación?, ¿quién está respaldando esto? Lamentablemente, en el momento en que le estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer, sé que no es algo que está en el hábito de las personas y con todo les estoy diciendo: así como nos acostumbramos a no darle clic a cualquier enlace que nos mandan por correo, vamos a tener que empezar a desconfiar incluso cuando nos llama un familiar al teléfono, porque puede ser alguien con la voz sintetizada por IA de esa persona”, precisó.