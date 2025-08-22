Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan accidente aéreo que deja un fallecido en Nechí, Antioquia: video revela cómo quedó aeronave

Reportan accidente aéreo que deja un fallecido en Nechí, Antioquia: video revela cómo quedó aeronave

Este viernes 22 de agosto se reportó un accidente aéreo en cercanías al municipio de Nechí, en Antioquia. Medios locales compartieron fotografías y videos de cómo quedó la aeronave tras el siniestro.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: agosto 22, 2025 04:25 p. m.
Reportan accidente aéreo que deja un fallecido en Nechí, Antioquia: video revela cómo quedó aeronave
Fotografías del accidente fueron compartidas por un medio local de Nechí.
La Opinión Nechí

Se registró un accidente aéreo en una zona cercana del municipio de Nechí, en el departamento de Antioquia. El hecho ocurrió este viernes 22 de agosto de 2025, según reportaron varios medios locales. Aeronáutica Civil confirmó el fallecimiento de una persona.

"Informamos que la aeronave tipo ultraliviano, matrícula HJ 319 fue encontrada accidentada en zona rural del municipio de Nechí, Antioquia. El reporte indica el fallecimiento del piloto", se lee en un comunicado de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

