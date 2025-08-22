Reportan accidente aéreo que deja un fallecido en Nechí, Antioquia: video revela cómo quedó aeronave

Se registró un accidente aéreo en una zona cercana del municipio de Nechí, en el departamento de Antioquia. El hecho ocurrió este viernes 22 de agosto de 2025, según reportaron varios medios locales. Aeronáutica Civil confirmó el fallecimiento de una persona.

"Informamos que la aeronave tipo ultraliviano, matrícula HJ 319 fue encontrada accidentada en zona rural del municipio de Nechí, Antioquia. El reporte indica el fallecimiento del piloto", se lee en un comunicado de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil.

Noticia en desarrollo...



MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL