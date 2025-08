Presidente de Junta de Acción Comunal en Medellín, tras las rejas por presunto abuso de un menor

El presidente de una Junta de Acción Comunal en Medellín, capital de Antioquia, fue enviado a prisión por el presunto abuso sexual de un adolescente de 13 años, en hechos que ocurrieron entre febrero y julio de 2024, según información revelada por la Fiscalía General de la Nación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hombre de 50 años e identificado como Jesús Antonio Marulanda López fue imputado por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, cargos que no aceptó.



Engañó al menor de edad con una falsa oferta laboral

El ente acusador reveló que el sujeto contactó a su víctima en el barrio Llanaditas, de Medellín, haciéndole falsas promesas laborales para ganarse su confianza.

Con el tiempo, empezó a ofrecerle entre 100 mil y 200 mil pesos y bienes materiales, para sostener encuentros sexuales de manera reiterada en su lugar de residencia o en la Junta de Acción Comunal del barrio.

Publicidad

Fue la mamá del adolescente la que se dio cuenta de lo que ocurría, cuando vio que su hijo empezó a mostrar cambios de comportamiento, además de llegar a la casa con artículos no habituales “que no correspondían a su edad” y dinero del que no podía justificar su origen, detalló el brigadier general William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

“Las labores de policía judicial evidenciaron que, en múltiples oportunidades, Marulanda López se habría aprovechado de las precarias condiciones socioeconómicas de la víctima para ofrecerle dinero y otros elementos a cambio de los tocamientos indebidos”, precisó la Fiscalía.

Publicidad

De ser hallado culpable, el hombre podría ser condenado con hasta 25 años de prisión.

El general Castaño dijo que, en lo que va de 2025, “hemos capturado por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes en el área metropolitana a 90 personas. Exactamente, en la ciudad de Medellín, a 63”.



Líneas para denunciar abuso sexual en Colombia

Las víctimas pueden buscar ayuda en el ICBF, la Fiscalía, la Policía, la Personería, la Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia o la Procuraduría. También puede contactarse a través de estos canales:



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co