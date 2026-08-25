Video | Así fue el traslado de los 20 reclusos de Barranquilla a cárceles de Bogotá

La orden que dio el presidente De La Espriella de trasladar a 20 reclusos que estaban en las cárceles de Barranquilla surtió efecto desde este 25 de agosto. Así lo dejó ver el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien publicó un video en sus redes sociales mostrando que ya los primeros 20 privados de la libertad fueron trasladados horas después de que el jefe de Estado hiciera pública la instrucción. “¡Volvió la autoridad, volvió el Estado y, sobre todo, volvió la hora de temerle a la justicia! Ya van en camino los primeros 20 terroristas que tanto daño le han hecho a nuestra ciudad”, dijo el mandatario de La Arenosa.

El mismo día en que De la Espriella tomó posesión como presidente de la República se dio la orden de trasladar a 103 presos que son considerados de alta peligrosidad. Los 20 reos que fueron trasladados este 25 de agosto fueron llevados hasta Bogotá vía aérea. Según el jefe de Estado, 10 de esas personas estaban detenidas en estaciones de Policía y las otras 10 en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal.

El metraje muestra cómo a algunos de los presos les pasaron la máquina para rasurar sus cabezas. Posteriormente, fueron custodiados por agentes mientras iban encadenados de manos y pies hacia los vehículos que los llevaron a abordar los vuelos con destino a la capital, hacia los nuevos centros de detención.



¡Volvió la autoridad, volvió el Estado y, sobre todo, volvió la hora de temerle a la justicia!



Ya van en camino los primeros 20 terroristas que tanto daño le han hecho a nuestra ciudad. Entre ellos, alias Alambrito, jefe de sicarios del ‘Bendito Menor’. Serán trasladados a… pic.twitter.com/MMJ5F01TVP — Alejandro Char (@AlejandroChar) August 25, 2026

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¿Quiénes fueron trasladados?

Entre los presos figura el nombre de alias Alambrito, jefe de sicarios de “Bendito Menor” (cabeza principal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada). También están:

Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias Rodrigo o “El Gamo”, de Los Pepes.

Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias El Lobo o “Comandante Gabino”, de Los Costeños.

Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias Caballo, de Los Costeños.

Adrián Hernán Guerrero Peña, alias El Miquito, de Los Costeños.

Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes.

Carlos Mario Polo Pérez, alias Pastel.

Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias Makelele.

Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias Chocolate.

José Eulises Flórez Blanco, alias Ñeco.

José Luis Barrios Álvarez, alias El Huequito.

Dairo Luis García Quintero, alias El Pequeño.

Wuainer Jesús Altamar Medina, alias El Gordo Pan.

Char recordó que serán trasladados a cárceles de máxima seguridad bajo medidas estrictas de seguridad que no les permitirán tener contacto con el exterior, “para impedir que sigan delinquiendo desde prisión”. “Aquí no puede haber contemplaciones con quienes amenazan, extorsionan, asesinan y pretenden sembrar miedo entre nuestra gente. ¡No bajaremos la guardia!”, dijo Char en el trino.

“La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”, escribió De la Espriella.

María Paula Rodríguez Rozo

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