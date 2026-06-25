Procuraduría abre indagación contra 4 exfuncionarios del Gobierno por negociación con Clan del Golfo

La Procuraduría anunció una investigación contra cuatro exfuncionarios del Gobierno nacional mencionados en el informe que reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre las negociaciones entre el Ejecutivo y el Clan del Golfo. Se trata del excomisionado de paz Danilo Rueda; el exministro de Defensa Iván Velásquez, y Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía como director y subdirector de Inteligencia Nacional en septiembre de 2022. Este noticiero dio a conocer los audios del comienzo de la negociación entre el Gobierno de Gustavo Petro y la mayor organización criminal del país. En las grabaciones se escucha a Rueda, entonces comisionado de paz, comprometiendo al Estado con ese grupo criminal a realizar una purga de oficiales, a parar los operativos militares, especialmente los bombardeos contra ellos, y a frenar la extradición de sus comandantes.

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(Vea aquí el informe exclusivo de Noticias Caracol sobre la negociación del Gobierno Petro y el Clan del Golfo)

En los audios que reveló la Unidad Investigativa de Notiias Caracol se escucha una conversación entre Rueda y alias Jerónimo, del Clan del Golfo, que hizo parte de los acercamientos entre el Gobierno y ese grupo armado para su sometimiento a la justicia dentro de la política de Paz total promovida por el presidente Petro. "Yo les doy dos cosas, dos mensajes: uno, cese de bombardeos, y dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial (...) Insisto en que esto no es fácil, porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda la voluntad y hay muestras públicas", dijo Rueda en la conversación, que tuvo lugar el 2 de septiembre de 2022.



Jerónimo, por su parte, le recordó a Rueda que el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, puso en marcha un cese al fuego unilateral desde el 7 de agosto de 2022, el día en el que Petro asumió la Presidencia, y le pidió al funcionario que sacará "a los grupos de infiltramiento" de la Policía y el Ejército de algunas regiones del país donde opera ese grupo.



En ese sentido, Rueda le respondió: "Se está en una fase que ustedes han escuchado y visto en los medios de depuración policial, militar, pero también de los organismos de inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad".

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En esos días del 2022, el Gobierno nacional sacó a más de 30 generales del Ejército y a tres oficiales de inteligencia, estos últimos, según la investigación, claves en la lucha contra el Clan del Golfo. El entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró este miércoles en X que la evaluación "de altos oficiales de la fuerza pública" que derivó en la salida de los uniformados fue "un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones".

"Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, de manera que no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno. Las negociaciones o acuerdos a que hubiere llegado el señor Rueda con el Clan del Golfo (...) no fueron conocidas por mí ni antes ni después de producidas", explicó Velásquez.

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El Clan del Golfo mantiene una mesa de conversaciones sociojurídicas con el Gobierno colombiano en el marco de la política de 'paz total', proceso en el que ambas partes ya han alcanzado acuerdos como la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en municipios de los departamentos de Chocó y Córdoba para la concentración gradual de integrantes de esa organización armada. Esa banda está considerada por las autoridades la principal organización criminal del país y tiene presencia en centenares de municipios, especialmente en las regiones de Urabá (noroeste), el Caribe, el Pacífico y zonas fronterizas con Venezuela.

Tras la revelación de Noticias Caracol, el exministro Velásquez señaló que "la evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que realicé desde aproximadamente dos semanas antes de asumir el cargo de ministro de Defensa fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones". También, reiteró que "el señor Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, de manera que no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno".

Dijo que no conocía las negociaciones con el Clan del Golfo, y que "por lo tanto no tuvieron ningún efecto en las decisiones" que Vélásquez adoptó en si momento con el presidente Gustavo Petro. "Las afirmaciones hechas por Danilo Rueda -de acuerdo con los referidos audios- solo lo comprometen a él y es él quien deberá dar las explicaciones correspondientes", aseguró.

Además, dijo que no es cierto lo que se dice en el audio de la suspensión de bombardeos: "Como lo conoció la opinión pública en su momento, la prohibición de bombardeos se limitó exclusivamente a aquellos en los que se detectara la presencia de menores de edad, atendiendo al principio de precaución y a la prevalencia superior de los derechos de los niños. En todo caso, como bien lo saben las cúpulas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, la autorización para realizar bombardeos la impartía exclusivamente el presidente de la República".

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Finalmente, hizo énfasis en que, durante el periodo que ejerció como ministro de Defensa, entre el 7 de agosto del 2022 y el 3 de marzo del 2025, "se capturaron 5.063 integrantes del Clan del Golfo, se desmovilizaron 491 miembros de esa organización y 137 fueron dados de baja en desarrollo de operaciones militares".

Por su parte, Rueda manifestó que la grabación corresponde a una conversación exploratoria que no tuvo ningún resultado en la realidad del país ni algún efecto de acuerdo dentro de las conversaciones entre el Gobierno Petro y este grupo armado. "Esas conversaciones no se realizaron en esas condiciones, eran solo reuniones de una o dos horas y corra porque había operaciones militares… No hubo gabelas, había condiciones y condiciones del grupo y condiciones que debían respetarse por parte del grupo y había un ejercicio de autoridad legítimo del Gobierno colombiano, pero si el ejercicio legítimo del Gobierno colombiano tenía baches y dificultades, eso había que aclararlo y reorganizarlo o reconstruirlo", afirmó Rueda.

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Y aunque en los audios revelados por Noticias Caracol se escucha al excomisionado de paz pedirle una lista al Clan del Golfo sobre los integrantes de la fuerza pública que no estuvieran obedeciendo órdenes dice que no recibió ningún listado y que no es el responsable de la salida de los 35 generales y tres coronales de inteligencia durante el Gobierno. "No recibí ningún nombre. Por tanto, no hay forma de probar que yo tuve responsabilidad en ese tema. Eso era un asunto del presidente de la República y del ministro de Defensa. Yo no tenía injerencia en esos temas", afirmó Rueda.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL